Grazie alle fibre questi 2 tuberi più buoni delle patate favorirebbero il transito intestinale abbassando il colesterolo

Le patate al forno in tutto il Mondo vengono considerate il contorno per eccellenza. Che sia di fianco ad un arrosto di carne o di pesce, o semplicemente lessate per un contorno estivo, le patate accontentano sempre tutti.

Eppure nella famiglia dei tuberi esistono moltissime specie meno note ma che potrebbero apportare interessanti vantaggi per l’organismo. Grazie alle fibre questi 2 tuberi potrebbero fare la differenza.

Oggi ne analizzeremo 2 con poche calorie, tante fibre e antiossidanti e che aiuterebbero a promuovere la regolarità intestinale e nel controllo del colesterolo.

Vediamo di cosa si tratta.

Elevato apporto di fibre

Come spesso riportiamo sulle nostre pagine un consumo adeguato di fibre è il primo passo per stimolare il ritmo intestinale. Questo è utile non solo per sentirsi meglio e più leggeri ma avrebbe effetti anche nell’assimilazione di zuccheri e colesterolo nel sangue. Ultimo ma non meno importante, il transito intestinale potrebbe avere effetti protettivi anche nell’insorgenza di patologie gravi come il tumore al colon.

Partiamo dunque dal primo tubero che vanterebbe un interessantissimo contenuto di fibre, antiossidanti e vitamine.

Stiamo parlando della pastinaca, una radice dalla forma allungata che ricorda le carote ma con il sapore delle patate dolci.

In questo alimento, come detto, sono le tante fibre ad aiutare il transito intestinale con un apporto calorico di circa 70 calorie ogni 100 g.

Inoltre insieme ai tanti minerali, come il fosforo utile per le ossa, nella pastinaca sono presenti antiossidanti poliacetilenici.

Come riporterebbero le pagine di Humanitas, questi particolari antiossidanti eserciterebbero un’azione antimicotica, antinfiammatoria e addirittura antitumorale.

Nella pastinaca, inoltre sono presenti vitamina K e B, utili rispettivamente al metabolismo e salute cardiovascolare.

L’altro tubero di cui forse qualcuno avrà già sentito parlare è invece il delizioso topinambur. Questo tubero farinoso ha la consistenza delle patate ma il sapore del carciofo, ma oltre al gusto delizioso riserverebbe tanti vantaggi per il fisico.

Come nel caso precedente, anche nel topinambur troviamo tantissime fibre che non solo promuoverebbero i ritmi biologici ma anche la salute del cuore.

Nello specifico, all’interno del topinambur troviamo inulina, una fibra solubile che inibirebbe l’assimilazione di colesterolo e zucchero.

Infine, anche nel topinambur troviamo vitamine K e B, ma anche A, C ed E.

Cotture

Entrambi i tuberi possono essere lessati per poi essere usati per molte preparazioni. È possibile infatti frullarli per ottenere delle vellutate, o cuocerli in forno per un contorno delizioso in sostituzione alle patate.

