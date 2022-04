Per i pensionati non sempre è semplice provvedere a tutte le spese giornaliere e tanto meno adeguarsi alla tecnologia che avanza. Per questo il nostro legislatore ha previsto importanti agevolazioni per chi ha un determinato reddito e ha superato una certa soglia. Si pensi all’esenzione del canone a favore dei cittadini che hanno compiuto 75 anni e hanno un reddito complessivo non superiore ad 8.000 euro. Infatti costoro perderanno un’importante occasione se non inviano la domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 2 maggio.

Di recente è stata prevista un’altra agevolazione per gli anziani con un reddito non superiore ai 20.000 euro, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione. In particolare è stata da poco resa operativa l’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2022 che oltre al Bonus TV ha previsto anche un altro beneficio. Ovvero la possibilità di farsi arrivare direttamente a casa propria gratuitamente il nuovo decoder per la risintonizzazione dei canali. Infatti Poste Italiane grazie alla trasmissione delle informazioni tra INPS, MISE e Agenzia delle Entrate consegnerà direttamente a casa il nuovo dispositivo. Ma è necessario affrettarsi.

Come avere da Poste Italiane gratuitamente a casa il decoder compilando in tempo questa domanda anche senza SPID ma solo con codice fiscale

Il MISE ha pubblicato da pochi giorni le modalità per farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del decoder. In particolare gli interessati potranno:

chiamare il numero 800 776 883, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 18,00, tranne i giorni festivi. Nonché selezionare la sezione relativa alla consegna a domicilio del decoder TV;

recarsi in uno degli uffici postali negli orari di apertura;

presentare la domanda telematicamente nella sezione specificamente predisposta inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria.

Come avere da Poste Italiane gratuitamente a casa il decoder? Una volta effettuata la prenotazione e verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione, si potrà fissare la data di consegna. Poste italiane porterà gratuitamente a casa il decoder per il tramite di un portalettere. Una volta ricevuto il decoder, l’utente potrà anche ricevere, sempre gratuitamente, assistenza telefonica per la sua installazione e configurazione chiamando il numero 800 776 883.

L’agevolazione è cumulabile con il Bonus TV rottamazione, mentre qualora i cittadini abbiano già fruito del Bonus-TV-decoder non potranno beneficiare della consegna gratuita del decoder. Infine gli interessati dovranno affrettarsi perché l’agevolazione è operativa dall’11 aprile e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

