La rottura dei supporti individuati nel precedente report avevano causato un’accelerazione ribassista che ha determinato un forte ribasso da area 6,3 euro a 5,4 euro. Quest’ultimo livello si trovava in prossimità di un obiettivo ribassista molto importante che, quindi, ha determinato una forte reazione al rialzo. Dopo l’entusiasmo iniziale, però, adesso il titolo si trova in una sorte di stallo. Da ormai 3 settimane, infatti, prova a rompere il forte ostacolo in area 6,26 euro (I obiettivo di prezzo) senza successo. Quindi, le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire il futuro di Finlogic.

Assumendo che la resistenza venga rotta al rialzo, le attese sono per un’accelerazione al rialzo che potrebbe portare il titolo a contatto con l’obiettivo in aera 7,12 euro (II obiettivo di prezzo). In questo scenario la massima estensione rialzista si potrebbe andare a collocare in area 7,98 euro (III obiettivo di prezzo).

L’incapacità, invece, di riuscire a rompere l’area di resistenza potrebbe spingere il titolo Finlogic al ribasso. Un segnale molto negativo in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 5,73 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare nuovamente a collocarsi in area 5,4 euro. A seguire, poi, più in basso potrebbero andare a collocarsi anche gli altri obiettivi ribassisti con la massima estensione che potrebbe andare a collocarsi in area 3,5 euro.

La valutazione dei Finlogic

Come riportato su riviste specializzate, dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Finlogic è fortemente sottovalutato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato rispetto alla media del settore di riferimento. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 65%. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,9 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

A questo, poi, bisogna aggiungere che nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Anche per gli analisti, come riportato su riviste specializzate, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 48%.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire il futuro di Finlogic: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 19 aprile a quota 6,10 euro in rialzo dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale