Il fegato è uno degli organi più importanti e delicati del nostro organismo. Dobbiamo preservarlo bene ogni giorno e metterlo al riparo da sostanze tossiche e dannose. Ma se non ci riusciamo, abbiamo a disposizione anche un aiuto che arriva direttamente dalla natura: l’avena. Grazie a questo straordinario alimento che tutti abbiamo in casa potremo dire addio per sempre ai problemi al fegato. Un’avvertenza prima di proseguire nella lettura. In caso di patologie gravi e persistenti è sempre meglio rivolgersi a uno specialista.

Le proprietà dell’avena

L’avena ha proprietà curative note in tutte le culture e viene usata per alleviare i sintomi di moltissime patologie. I chicchi di questo cerale sono ricchi di vitamine A, B, ed E e contengono elementi importantissimi come il ferro, il fosforo e lo zinco.

Ma quello che qui ci interessa è che l’avena contiene degli aminoacidi fondamentali per produrre la lecitina. Ed è proprio la lecitina la sostanza che depura il nostro fegato dalle tossine.

Consumando avena regolarmente potremo anche regolare la quantità di zucchero nel sangue e facilitare il compito di questo organo così prezioso.

Adesso che abbiamo imparato quanto fa bene la vena scopriamo come utilizzarla per depurarci in maniera totalmente naturale.

come usare questo cereale

Negli scaffali dei supermercati troveremo l’avena in fiocchi, farina e latte. E con questi potremo preparare dei frullati, dei pancake e addirittura del pane.

Per preparare un frullato di avena prendiamo della frutta di stagione, del latte o uno yogurt magro. Frulliamo bene e beviamo fresco. Dopo qualche giorno inizieremo ad avvertire i primi benefici.

Con la farina di avena possiamo creare anche degli ottimi pancake. Ci basterà sostituirla alla classica farina 00 e preparare le nostre classiche frittate. Il gusto resterà intatto ma la salute migliorerà in tempi molto brevi.

Se siamo molto abili tra i fornelli proviamo anche il pane all’avena. Anche in questo caso sostituiamo la farina classica e aggiungiamo del lievito di birra. Per dare un tocco di classe al nostro pane possiamo farcire anche con frutta secca o spezie.

