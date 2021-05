La cura del nostro corpo comprende una serie di rituali importanti che donano molto beneficio alla nostra pelle. Ognuno di noi si concentra su parti del corpo che reputa più importanti. Ci sono coloro che si focalizzano sul viso ricercando i metodi più accurati per averlo luminoso e giovane. Altri che preferiscono dedicare del tempo alla cura delle mani e dei piedi per evitare che questi possano apparire secchi o screpolate.

Altri ancora si concentrano sulla cura di tutto il corpo, creando da soli dei bagnoschiuma del tutto naturali. Per alcuni è impensabile creare questo prodotto da soli per altri che si sono già cimentati in ciò lo trovano un gioco da ragazzi.

Creare il bagnoschiuma fai da te con ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa non è mai stato così facile ed economico come in questo caso.

Come creare un bagnoschiuma idratante

Creare il bagnoschiuma in casa è veramente semplice e reperire gli ingredienti è altrettanto facile. Per creare un bagnoschiuma idratante con proprietà emollienti e nutritive adattate alla nostra pelle, avremo bisogno di:

una tazza di olio di mandorle o olio di neem;

Mezza tazza di miele;

Mezza tazza di sapone liquido neutro;

Due cucchiai di estratto di vaniglia.

Mettiamo tutti gli ingredienti sopraindicati in una terrina e mescoliamoli fino ad ottenere un composto omogeneo. Non appena lo avremo ottenuto, possiamo trasferirlo in un barattolo di vetro pulito munito di tappo. Conserviamolo in un luogo asciutto e al fresco, ogniqualvolta ci servirà il composto per scioglierlo basterà metterlo sotto l’acqua corrente e sarà nuovamente utilizzabile.

Come creare un bagnoschiuma esfoliante e ammorbidente

Questa è una variante ancora più delicata e profumata rispetto a quella al miele, grazie ai suoi ingredienti la pelle risulta ancora più morbida. Per creare questo bagnoschiuma avvolgente dalle note profumate, abbiamo bisogno di:

due tazze di latte in polvere;

Scaglie di sapone neutro in abbondanza;

2 cucchiai di amido di mais;

un cucchiaio di cannella o se lo preferiamo qualche altra spezia in polvere.

La prima cosa da fare per creare il nostro bagnoschiuma è quello di far fondere le nostre scaglie di sapone in un pentolino. Aggiungiamo poi tutti gli altri ingredienti e amalgamiamoli per bene. Una volta fatto ciò trasferiamo il composto in un contenitore munito di tappo. Conserviamolo in un luogo asciutto e fresco.

