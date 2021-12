Dicembre è finalmente arrivato. Le nostre città già da qualche settimana si sono colorate di addobbi e luci. Tuttavia, anche se manca ancora qualche settimana al Natale, è inevitabile pensarci.

Probabilmente, molti di noi stanno già pensando al menù da portare nelle tavole nei giorni di festa. Per questo motivo abbiamo già svelato che la torta rustica delle feste è un’esplosione di sapore.

Se stiamo cercando un piatto che possa stupire gli ospiti, ecco l’antipasto insolito super goloso per le feste.

E infine, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

Dopo aver dato alcune idee per il menù delle feste, oggi vogliamo portare a tavola un piatto di pesce davvero golosissimo ed irresistibile. Non orata o spigola ma i calamari cucinati così sono il piatto che spopolerà sulle tavole a Natale.

Come sappiamo, il pesce è una pietanza molto apprezzata soprattutto durante le feste. Con questo articolo vedremo come realizzare in modo semplice e veloce un piatto davvero travolgente.

Ingredienti

8 calamari;

3 cespi di scarola;

150 g di scamorza affumicata;

20 g di olive taggiasche;

5 acciughe sott’olio;

5 g di uvetta;

1 spicchio d’aglio;

10 g di pinoli;

prezzemolo q.b.;

olio evo q.b.;

sale q.b.

Per iniziare laviamo la scarola, rimuoviamo il gambo duro e le foglie più esterne e facciamola sbollentare per un minuto. Dopodiché, trasferiamola in una ciotola d’acqua fredda per bloccare la cottura. Strizziamo le foglie di scarola e adagiamole su un canovaccio.

Mettiamo in ammollo l’uvetta. Intanto, versiamo in una padella un filo d’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio tagliato finemente. Strizziamo l’uvetta ed aggiungiamola in padella insieme ai pinoli, alle acciughe e alle olive taggiasche. Facciamo cuocere il tutto per qualche minuto.

Intanto tagliamo la scarola a listarelle ed aggiungiamola al soffritto. Saliamo il tutto e facciamo cuocere per almeno 5 minuti. Quando la verdura risulterà croccante, spegniamo la fiamma.

A questo punto riempiamo i calamari non oltre i ¾ perché tenderanno a restringersi in cottura. Quindi mettiamo dentro ai calamari un cucchiaio generoso del nostro condimento appena preparato. Dopodiché, tagliamo la scamorza a cubetti e uniamo anche questa al ripieno.

Facciamo scaldare per bene la griglia e saliamo la sua superficie. Poggiamo i nostri calamari sulla griglia e facciamoli cuocere circa 3 minuti per lato. Serviamo i nostri calamari ripieni con un filo d’olio e una spolverata di prezzemolo in superficie.

Consigli

Se possibile, facciamoci pulire i calamari dal pescivendolo. Tuttavia, se dobbiamo farlo da soli basterà sciacquarli bene sotto l’acqua corrente.

Delicatamente stacchiamo la testa del pesce ed estraiamo la sacca che si trova nella cavità del mantello. Infine, togliamo le interiora e sciacquiamo nuovamente per bene sotto l’acqua. A questo punto, i calamari saranno pronti per essere farciti.