In molti sui motori di ricerca tentano di scovare ricette originali per cucinare le zucchine. Le combinazioni di ingredienti e sapori sono davvero infinite dal momento che le zucchine praticamente si prestano ad ogni preparazione. Dagli antipasti ai contorni, fino ad arrivare a primi piatti incredibilmente buoni come la pasta alla nerano.

Uno dei grandi inconvenienti in cucina, che sia per le ricetta con le zucchine o con altri ingredienti, è lo sporco che si accumula. Fornelli incrostati, padelle ingrassate e schizzi di sporco qua e là sono quello che più ci mette pensiero dopo aver cucinato.

Per fortuna con la ricetta che proporremo, potremo avere un piatto fenomenale ma con il vantaggio di non aver sporcato praticamente nulla. Grattugiamo le zucchine per un piatto a dir poco delizioso.

La ricetta

La ricetta di seguito è un’idea fresca e leggera da servire a pranzo e cena ma senza grandi sforzi e mettere a soqquadro la cucina.

Gli ingredienti per questa semplice, ma gustosa, ricetta sono:

4 zucchine;

3 uova;

pangrattato;

1 patata;

scamorza.

Dopo averle lavate accuratamente ed averle spuntate basta grattugiare le zucchine con una grattugia dalle maglie larghe. Fatto questo poniamole in un recipiente e saliamole in modo tale che per osmosi comincino a perdere acqua in eccesso. Per un risultato ancora migliore possiamo strizzare le nostre zucchine all’interno di un panno di cotone pulito.

Stessa operazione dovrà essere fatta con la patata che, dunque, dovrà essere grattugiata e poi strizzata.

A questo punto uniamo le 2 verdure e procediamo con ol resto delle preparazioni.

Grattugiamo le zucchine per un piatto delizioso senza sporcare la cucina

Una volta unite patate e zucchine nello stesso contenitore dovremo aggiungere le uova, del sale, del pepe e un giro di olio d’oliva. Infine, aggiungeremo al composto anche 4 cucchiai di pangrattato che conferirà una maggiore struttura.

A questo punto ungeremo il fondo di una pirofila con dell’olio sopra al quale spolvereremo del pangrattato. Questo darà una base croccante al piatto finale. Sopra questo strato di pangrattato disporremo un primo livello di impasto di patate e zucchine. Spianiamolo per bene per renderlo piatto e, sopra di esso, porremo delle fette di scamorza, del parmigiano e, a piacimento, del prosciutto cotto. Proseguiamo versando sul tutto un ulteriore strato di zucchine e patate grattugiare per poi concludere con un’ultima spolverata di pangrattato.

Mettiamo nel forno a 200° per circa 30 minuti, fin quando in superficie non si sarà formata una golosa crosticina. Ed ecco che in pochi passaggi e in poco tempo abbiamo preparato una cena sfiziosa senza sporcare fornelli, pentole e padelle.

