Tante volte capita di perdere definitivamente i file sul proprio computer, che sia Windows o Mac. Su quest’ultimo marcato Apple ci sono dei modi infiniti per salvare un disastro simile. Tra queste c’è una applicazione per pc Mac che aiuta a recuperare foto cancellate. Anche documenti eliminati da tanto tempo? Ebbene sì.

D’altronde i file cancellati per errore sono quelli che più fanno perdere la pazienza. Quale scegliere tra una infinità di servizi? È questa un’app utile per recuperare file eliminati sui dispositivi Apple. Si posiziona tra le più interessanti per recuperare foto cancellate anche dal cestino del Mac di recente. Molti si chiedono come recuperare file importanti o addirittura sovrascritti. La soluzione al problema esiste ed è efficace. Tra l’altro, si tratta di una estensione totalmente gratuita. Con un solo click, è possibile risolvere il problema gratis.

È questa un’app utile per recuperare file e foto cancellate su pc Mac

Si tratta di un software di recupero dati sul Mac: uno dei migliori per eccellenza. Funziona su tutte le versioni e consente di recuperare materiale di qualsiasi genere: anche musica e video. L’applicazione permette di riavere anche foto cancellate definitivamente da iCloud su Mac. Il programma vanta di offrire la possibilità di recuperare file eliminati definitivamente gratis e non tutte le applicazioni lo permettono.

Per di più consente di trovare materiale anche del precedente proprietario del computer, laddove è un pc usato. Con diversi metodi di recupero, è possibile scegliere il preferito. Tra l’altro è disponibile su tutti i dispositivi e per utilizzarlo non è necessario essere esperti. Infatti, è così semplice usare questa app per recuperare file e foto cancellate su Mac. Sul pc bisogna semplicemente istallarla gratis e premere il bottone “recupera”. Stiamo parlando proprio di Disk Drill.

Desk Drill scansiona i file e trova i dati persi anche su dischi fissi interni ed esterni. Per cui non solo su computer Mac ma anche su fotocamere, Android, pennette USB e schede di memoria. Se il dispositivo risulta difettoso? Anche in questi casi l’applicazione recupera file e foto eliminate da computer Mac. Per cui si può affermare che fornisce una soluzione completa.

Una cosa molto utile è che durante la scansione si possono vedere e scegliere in anteprima i documenti da scaricare. Facilissima da usare, Desk Drill è una applicazione a portata di tutti. Infatti, basta un solo click per riscaricare i file persi. Lo conferma l’interfaccia grafica semplicissima con un unico pulsante.

