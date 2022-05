L’Italia è indubbiamente uno dei paesi che vanta il maggior patrimonio artistico e culturale di tutto il Mondo. In questo vastissimo repertorio storico è da considerarsi anche la cucina che, a pieno titolo, fa parte del nostro bagaglio culturale. Tutta l’Italia custodisce un ampio repertorio di ricette ma alcune Regioni in particolare hanno contribuito in modo sensibile all’accrescimento della lista dei piatti tipici. In tal senso è impossibile citare la Campania, terra di sapori genuini e ricca di piatti della tradizione, dal mare alla terra. In questa Regione nascono piatti storici come lo spaghetto alle vongole, di cui avevamo fornito la ricetta, o della pasta, patate e provola.

Anche la preparazione che tratteremo oggi appartiene alla tradizione partenopea ed e pochi ingredienti e passaggi renderanno pazzesca questa semplicissima ricetta a base di zucchine.

Ingredienti e preparazione

La pasta di cui stiamo parlando sono gli intramontabili spaghetti alla Nerano. La pasta deve il suo nome proprio al paese di Nerano, località vicino Capri, dove questa deliziosa ricetta trovò i natali.

Gli ingredienti sono pochissimi e pertanto vale la pena fare lo sforzo di acquistare quelli più freschi e di maggior qualità. Per questa semplicissima pasta gli ingredienti sono:

spaghetti;

zucchine;

provolone del Monaco grattugiato;

basilico;

olio;

pepe.

La prima cosa che dovremo fare, dopo averle lavate, sarà quella di tagliare le zucchine a rondelle delle stesse dimensioni. Successivamente queste dovranno essere fritte in olio di oliva sufficientemente caldo per fare in modo che le zucchine siano croccanti. Infatti come sempre ricordiamo che il segreto per una frittura croccante è la temperatura dell’olio che non dovrebbe essere inferiore ai 150°. Quando le zucchine saranno cotte, scoliamole su carta assorbente e buttiamo la pasta nell’acqua.

Pazzesca questa semplicissima ricetta della cucina napoletana per spendere poco e mangiare divinamente in pochi minuti

In questo caso il consiglio è quello di cuocere la pasta in poca acqua in modo tale da avere una maggior concentrazione di amido. A questo punto, scoleremo gli spaghetti a circa metà della cottura per terminarla direttamente in padella assieme alle zucchine. Questa tecnica, detta risottatura, ci permetterà di cuocere la pasta come un risotto rendendola deliziosamente cremosa senza aggiunta di grassi.

Una volta cotta la pasta, aggiungeremo il Provolone grattugiato e mescoleremo aiutandoci con un poco di acqua di cottura. Aggiungiamo ora anche abbondante basilico e terminiamo con una macinata di pepe.

Lettura consigliata

Ecco come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella