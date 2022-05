Non solo camminata e CrossFit ma per dimagrire, tonificare ed eliminare il grasso in eccesso ecco gli sport e gli esercizi da fare

A poche settimane dalla prova costume, molti di noi cercano di recuperare alle abbuffate invernali che hanno causato qualche chilo in più sulla bilancia. Nonostante esistono vari modi per nascondere i rotolini e i fianchi larghi, fare un poco di attività fisica sicuramente non guasta. Oltre a favorire un benessere generale, unito a una sana alimentazione, potremmo riuscire a buttare giù il grasso in eccesso.

Se siamo dei principianti, cerchiamo sempre di non esagerare con le quantità degli esercizi ed evitiamo di mettere sotto sforzo i muscoli. Solo con l’allenamento costante dopo qualche settimana potremo incrementare quantità e durata. Ovviamente, se vogliamo ridurre la massa grassa, dovremo avere un’alimentazione equilibrata e bilanciata e seguire delle buone abitudini.

Gli allenamenti che spopolano

Quello che sembrerebbe essere un’attività all’aria aperta semplice e popolare è la camminata, utile non solo per “svuotare la mente”, ma anche per dimagrire, soprattutto se svolta in un certo modo. Ovviamente, dovremo farlo non con passo lento, ma bisognerebbe accelerare e incrementare la velocità. In questo modo miglioreremo la circolazione, elimineremo liquidi e tossine possibilmente velocizzeremo il metabolismo. Potremmo dedicare circa un’ora al giorno per effettuare una passeggiata veloce, magari alternando passi veloci e più moderati, soprattutto se siamo principianti.

Anche il CrossFit è uno sport molto in voga, perché tonifica i muscoli, potenziando la massa muscolare. Permetterebbe di bruciare molte calorie, ma bisogna essere abbastanza allenati, visto l’alta intensità degli esercizi. Non è adeguato a tutti e, visto i particolari sforzi e la complessità, è sempre consigliabile praticarlo in palestra con un istruttore.

Non solo camminata e CrossFit, però, per dimagrire potremmo scegliere di iscriverci a un corso di cycling oppure investire sull’acquisto di una cyclette. Praticare questa attività farebbe bruciare diverse calorie, se svolto con una certa intensità. Nonostante sia la parte inferiore a lavorare di più, potremmo ottenere degli effetti sorprendenti impostando un allenamento mirato.

Non solo camminata e CrossFit ma per dimagrire, tonificare ed eliminare il grasso in eccesso ecco gli sport e gli esercizi da fare

Di grande tendenza, il paddle sta letteralmente spopolando in ogni parte del Mondo. Uno sport da praticare in 2 o in 4 che farebbe perdere non poche calorie. È divertente, anche se faticoso, e potremmo riuscire ad avere diversi benefici, altre che rassodare e smaltire i chili di troppo.

Se preferiamo svolgere esercizi a corpo libero, avremo l’imbarazzo della scelta e ritagliare almeno 45 minuti al giorno. Possiamo aiutarci con una sedia o un elastico, ma basterà anche un semplice tappetino per fare gli esercizi a terra. Quindi, oltre i classici piegamenti, crunch di vari tipi, squat e plank, potremmo seguire una corsa sul posto alzando le ginocchia al petto. In più, esercitiamoci su uno scalino o uno step, per rassodare glutei e gambe e favorire il dimagrimento, alternando le gambe a ritmo di musica.

Lettura consigliata

Per avere il ventre piatto e definito e ottenere un fisico asciutto, oltre tisane e verdura, ecco 3 esercizi tonificanti