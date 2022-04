Inizia il nuovo mese con un cielo molto interessante. Mentre Marte ha movimentato gli ultimi giorni di aprile, il mese di maggio si apre con la congiunzione tra Venere e Giove. Scopriremo che questo incontro favorirà alcuni segni zodiacali. Sfortunatamente, invece, per altri saranno giorni problematici. I pianeti possono condizionare in maniera molto diversa i segni zodiacali, portando anche a situazioni totalmente contrapposte. Oggi sveleremo che ci saranno molte opportunità ed energia per alcuni, mentre altri dovranno fare i conti con problemi e preoccupazioni.

2 segni di Fuoco al top

Coraggiosi e temerari, gli Ariete non si fermano davanti a nulla. Sebbene questo atteggiamento li porti a vivere delle delusioni, nel mese di maggio questa indole potrebbe condurre a grandi risultati. Dopo settimane sottotono, finalmente sono in arrivo grandi soddisfazioni per i nati sotto questo segno. Anche in amore torna la serenità sia per i single, sia per le coppie. Chi impara a stare bene con sé stesso, potrà essere felice anche con gli altri.

I guadagni cospicui motivano molto i Sagittario che vivranno un maggio fantastico. Spesso molto ambiziosi, i nati sotto questo segno tendono a non accontentarsi mai e ciò li porta a perseverare fino a raggiungere l’obiettivo prefissato. I Sagittario sono così testardi ed audaci anche in amore. La fortuna sarà dalla parte dei nati sotto questo segno, che potrebbero ricevere una proposta inaspettata o una sorpresa molto gradita da una persona cara.

Inizio maggio straordinario per Ariete e Sagittario, mentre per altri 2 segni zodiacali sono in arrivo giorni pieni di sfortuna e stress

Per i Gemelli maggio inizia con il piede sbagliato. La congiunzione tra Venere e Giove porterà molte tensioni ed incomprensioni all’interno della coppia. Chi vive una relazione stabile da tempo potrebbe ricevere maggiore comprensione dal partner. Tuttavia, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero sentirsi frustrati e poco motivati anche sul lavoro. Imprevisti e contrattempi, uniti a qualche discussione con i colleghi, potrebbero mettere duramente alla prova la pazienza anche dei Gemelli più ottimisti. Questa fase durerà per qualche giorno: sarà fondamentale mantenere la calma.

Cancro

Sarà un inizio maggio straordinario per Ariete e Sagittario, ma non di certo per il segno zodiacale del Cancro. Dubbi e incertezze tormenteranno i nati sotto questo segno che potrebbero avere problemi di fiducia con il partner. La strada migliore per uscire da questa situazione sarà il dialogo, ma non tutti troveranno l’altra persona pronta ad ascoltare. Ciò non farà altro che demotivare i Cancro che, anche sul lavoro, non riusciranno ad essere concentrati e professionali come sempre. Il capo potrebbe accorgersene e chiedere di più. Una spesa improvvisa potrebbe gettare gli appartenenti a questo segno nello sconforto, ma non ci sarà da temere. Il sostegno della famiglia e degli amici riuscirà a risollevare l’umore dei Cancro.

Approfondimento

Oltre a Pesci e Ariete sono questi i segni zodiacali che stanno bene insieme e che hanno una forte compatibilità