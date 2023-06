Grande novità in arrivo sul Lago di Como, il parco divertimenti che si ispira a una famosa trasmissione televisiva

Estate in arrivo. Tra meno di una settimana cadrà il solstizio e per molti inizierà il count down verso le vacanze. Se agosto sembra ancora molto lontano, non è detto che non si possa aspettarlo con qualche altra attrazione che sia diversa dal “classico” mare. L’Italia è, per fortuna, piena di laghi che possono regalare piacevoli giornate estive poco lontano dalle grandi città. Uno di questi è quello di Como, dove, da ieri è stata installata un’attrazione davvero speciale. Scopriamo di cosa si tratta.

Situato a meno di un’ora da Milano, il Lago di Como è tra i luoghi più suggestivi del nostro paese, oltre a essere il più profondo e quello con il perimetro maggiore. Sulle sue rive è stato ambientato uno dei romanzi italiani per eccellenza, quei “Promessi Sposi”, capolavoro della letteratura mondiale. Sulle sue sponde sorgono edifici di grande pregio storico e artistico. Diversi vip hanno acquistato una dimora qui, non ultimi Chiara Ferragni e Fedez.

In estate, da Milano, Monza, Bergamo, dalla vicina Svizzera e dalla Germania arrivano tantissimi turisti. Sia per rimanervi qualche settimana, che per godere anche solamente di qualche ora di relax. Le strutture ricettive sono di livello assoluto, i panorami spettacolari, con le Alpi a fare da sfondo.

Grande novità in arrivo a Dervio, sul Lago di Como

Uno dei principali si può ammirare da Corenno Plinio, un borgo minuscolo, frazione di Dervio, che accoglie alcuni dei gioielli più lucenti di tutto il Lago di Como. La Chiesa di San Tommaso di Canterbury o il Castello Medievale, per citare i più importanti.

Ebbene, a pochi chilometri di distanza, sulla piccola spiaggia La Floppa, da ieri è attiva un’attrazione che incrementerà sicuramente il già fiorente turismo della zona di Dervio. Un parco divertimenti che conquisterà grandi e piccini, sfidante e divertente, che ricorda un famoso programma televisivo della fine degli anni Ottanta.

Mai dire Banzai arriva a Dervio

Una trasmissione che ha fatto epoca, facendo ridere milioni di italiani: Mai dire Banzai. Con la comicità travolgente della Gialappa’s Band, ha conquistato il pubblico di Italia Uno a cavallo tra il 1989 e i primi anni Novanta.

Improbabili sfide su territori altrettanto improbabili, ricchi di fango e di acque non proprio limpidissime, che ricalcavano, in salsa giapponese, la celebre trasmissione Giochi senza Frontiere. Una sorta di parodia in cui la Gialappa’s si era inventata i corrispondenti giudici nipponici dei celebri Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi.

Ecco, il Ninja Park di Dervio, uno dei 12 parchi divertimenti acquatici a tema presenti al mondo, simulerà quelle sfide in una cornice totalmente diversa. Si cadrà nelle splendide acque cristalline del lago, dotati di appositi giubbotti di salvataggio, confrontandosi, per 20 minuti, in diverse prove di abilità tra anelli e funi, due scivoli adatti per splendide evoluzioni prima del tuffo in acqua, due trampolini gonfiabili, 30 ostacoli da evitare per non cadere nel lago e una passerella alta 5 metri da cui provare l’ebbrezza del volo prima del contatto con l’acqua. Il tutto al prezzo di 5 euro per i bambini tra i 5 e i 7 anni e di 7 euro per tutti gli altri.

Grande novità in arrivo sul Lago di Como, dunque, con il Ninja Park di Dervio che sarà sicuramente preso d’assalto da oggi fino a settembre, per vivere 20 entusiasmanti minuti di divertimento che, ai più nostalgici, ricorderanno i mitici anni Novanta e le esilaranti avventure di Mai dire Banzai.