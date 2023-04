Con soli 75.000 euro si può prendere casa sul lago di Como vicino a George Clooney

Comprare casa sul lago di Como, magari a Laglio o nelle vicinanze, può essere un’ottima scelta se cerchi una residenza in una zona tranquilla e suggestiva. Anche con soli 75.000 euro qui si può acquistare un casa ed essere vicino dell’attore George Clooney.

Al di là delle presenze vip, questa zona del lago di Como è davvero splendida. Laglio è un piccolo Comune affacciato sulla sponda occidentale dello specchio d’acqua lombardo ed è parte della riva romantica. Questo piccolo borgo è diventato famoso nel mondo sia per la villa Oleandra di George Clooney, ma anche per le altre meravigliose residenze che adornano le sue rive. Tra queste anche villa La Punta, villa Deleuse, villa Ortensia, villa Marco, villa Regina, villa Castiglioni.

Perché prendere casa a Laglio

Chi ha la casa in questa zona può godere di una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti. Inoltre ha la possibilità di respirare di un’atmosfera serena e rilassante lontano dal caos della città, perfetta per allontanare lo stress. La vicinanza a Como e a Milano, rendono questo luogo facilmente raggiungibile in auto ma anche in treno.

Per chi abita in Lombardia ma anche nella parte est del Piemonte avere una casa qui significa potere trascorrere meravigliosi fine settimana. Trascorrere del tempo in un luogo magico all’insegna del relax, del benessere ma anche dello sport. Infatti qui si possono praticare molte attività sportive e ricreative specifiche del lago, come vela e canottaggio. Ma la zona si presta perfettamente anche per fare trekking.

Laglio e il lago di Como hanno anche lati meno piacevoli

Naturalmente qualcuno potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di comprare una casa in questi luoghi per viverci tutto l’anno. Non solo per trascorrere qualche week end e i giorni delle vacanze estive ma per farci la propria residenza. In questo caso dovrà mettere in conto qualche disagio.

D’inverno il clima è molto umido e il rischio di frane o alluvioni in caso di forti piogge o nevicate è alto più che altrove. Inoltre le case nella zona di Laglio non sono particolarmente a buon mercato. La vista romantica sul lago si paga molto, anche se è possibile trovare delle soluzioni immobiliari a 75.000 euro, almeno per il momento.

Anche con soli 75.000 euro si può acquistare casa a Laglio

Come da annuncio pubblicato su idealista.it, con 25.000 euro è possibile acquistare un casale piccolissimo di 40 metri quadri ma con annesso un bosco di oltre di oltre 7.000 metri quadrati. A questa proprietà, completamente da ristrutturare, si accede solo a piedi, ma la vista sul lago è mozzafiato.

Vicino Laglio, all’inizio del borgo di Monte Lenno è in vendita un rustico di 120 metri quadrati, totalmente immerso nella natura. Anche qui la vista lago è spaziale ma l’immobile richiede una ristrutturazione. Si può compare con soli 75.000 euro.

Per chi cerca una soluzione definitiva, sempre a Laglio è disponibile una casa su tre livelli di 120 metri quadrati. L’immobile deve essere risistemato ma potrebbe essere un’ottima soluzione anche come prima casa. Il prezzo è di 97.000 euro. Infine, per chi ha disponibilità economiche più ampie, a Cernobbio, a un passo da Laglio, è disponibile un tre locali, in buono stato, con eccezionale vista panoramica. L’immobile costa 175.000 euro.

Chi al lago di Como preferisce il Lago Maggiore, qui può trovare casa anche a meno di 40.000 euro, magari vicino a Renato Pozzetto. Se si preferisce il mare, allora si possono trovare delle soluzioni in Liguria a 50.000 euro.

(n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente degli annunci presenti sui siti immobiliari della zona. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione non ha alcun interesse in merito agli annunci immobiliari indicati.)