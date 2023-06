Dopo avere registrato un interessante break rialzista nel corso della prima settimana del mese di giugno, la settimana ha confermato l’impostazione rialzista dando interessanti segnali in tal senso. Quindi, i mercati azionari americani potrebbero essere sul punto di rompere gli indugi al rialzo. In questo caso potrebbero esserci ottime probabilità per il Dow Jones di andare ad aggiornare i massimi storici.

I mercati azionari americani potrebbero essere sul punto di rompere gli indugi al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 16 giugno a quota 34.299,12, in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,25%.

Time frame giornaliero

Dopo la seduta di venerdì 2 giugno, quando le quotazioni hanno registrato il rialzo più importante del 2023, abbiamo assistito a una continuazione del rialzo senza eccessi, ma anche senza importanti ritracciamenti.

È stata, quindi, rotta al rialzo la forte resistenza in area 34.200 che già in passato aveva provocato la frenata del rialzo e l’inizio di un ritracciamento. . Qualora, quindi, il rialzo dovesse continuare, allora le quotazioni potrebbero salire fino in area 35.587. Su questo livello, poi, la probabilità di assistere a un’inversione ribassista potrebbe essere molto grande.

Time frame settimanale

A livello settimanale non solo si registra la conferma della chiusura sopra la resistenza offerta da area 33.289, ma anche la rottura della trend-line (linea tratteggiata verde) che da inizio 2023 aveva provocato la formazioni di una seri di massimi decrescenti. Tuttavia, per una conferma del rialzo, quindi, potrebbe essere opportuno attendere una chiusura settimanale superiore a 35.056. In questo caso il rialzo delle quotazioni potrebbe svilupparsi secondo i livelli mostrati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 31.521.

Articoli che potrebbero interessarti

I titoli dell’energia chiudono la settimana al ribasso: cosa fare con ENI, ERG, Italgas e Saipem

Il Ftse Mib ha chiuso su livelli che non vedeva da oltre 15 anni: obiettivo 40.000 in arrivo?