Vicino a Milano, ecco il borgo incantato da visitare in primavera, dove hanno comprato casa anche i Ferragnez

Il borgo incantato da visitare in primavera-Ray Swi-hymn from Sijhih-Taipei, Taiwan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Chiara Ferragni e Fedez continuano a investire nell’immobiliare. Ormai è imminente il trasloco nel nuovo appartamento a City Life, a Milano, nelle nuove residenze Libeskind. Tuttavia, se questa sarà la casa principale, non mancano quelle dove trascorrere ore di relax. Una in particolare, in un delizioso borgo sul Lago di Como. Scopriamolo insieme.

È uno dei luoghi più belli della Lombardia. Hanno preso dimora qui, nel corso degli anni, George Clooney, Robert Pattinson e altri Vip o grandi imprenditori. Tantissimi di loro, poi, amano soggiornarci durante l’anno, in particolare in primavera, quando i lussuosi hotel della zona ospitano personalità di ogni tipo.

Recentemente, anche la coppia più famosa d’Italia, quella costituita da Chiara Ferragni e Fedez, pare abbia deciso di togliersi lo sfizio di acquistare una dimora qui. Stiamo parlando del Lago di Como e dei tanti piccoli borghi che costellano le sue sponde. Se Clooney ha trovato casa nell’ormai famosa Laglio, in cui spicca Villa Oleandra, la sua residenza estiva e non solo, ecco che i Ferragnez hanno deciso di acquistare una villa poco lontano. Per l’esattezza, proprio sulla sponda opposta.

Vicino a Milano, ecco il borgo incantato da visitare sul Lago di Como dove hanno casa i Ferragnez

Un paese con meno di 700 anime, con un territorio che si estende dal lago fino ai 1.473 mt del Monte Preaola. Una splendida chiesa di colore giallo intenso che lo domina dall’alto. Pognana Lario è un piccolo nugolo di case, uno dei tanti che si possono trovare sulle sponde del lago reso celebre dal Manzoni.

Uno stretto dedalo di viuzze, case colorate, natura sovrastante. Questo è il luogo scelto da Ferragni e Fedez per acquistare casa. Una villa immersa nel verde, con un panorama mozzafiato sul Lago di Como.

Cosa vedere a Pognana Lario

Bastano pochi minuti per fare il giro del piccolo paese, ma bisogna sapere che ne occorreranno molti di più per godersi le varie cartoline che offre. A partire dalla vista che si può godere dalla Chiesa della Santissima Trinità, edificio di fine ‘700 che si staglia su uno sperone roccioso, accanto a quello che viene comunemente definito come il “Castello”, una villa, costruita anch’essa nel XVIII secolo. Molto più vecchia la Chiesa di San Rocco, risalente al 1200, con alcuni magnifici affreschi, raffiguranti i quattro principali Dottori della Chiesa, San Gerolamo, Sant’Agostino, Sant’Ambrogio e San Gregorio Magno. Infine, la terza chiesa da visitare, ovvero quella di San Miro, in frazione Rovasco, anch’essa risalente all’undicesimo secolo dopo Cristo, con, all’interno, un particolare arco romanico, proprio vicino a un affresco raffigurante San Cristoforo.

Il borgo di Pognana, davvero pittoresco, con le sue case affrescate e l’antico lavatoio, punto di ritrovo delle donne del paese, ospita un’importante sagra degli gnocchi, intorno a Ferragosto, che attira pubblico da ogni parte della Lombardia. Quest’anno ci saranno anche i Ferragnez? Poco probabile, visto che in quel periodo, presumibilmente saranno in qualche lussuosa località di mare. Comunque, vicino a Milano, ecco il borgo incantato da visitare nei prossimi mesi, Pognana Lario, un’oasi di pace dove ammirare dei fantastici panorami su uno degli scenari più belli dell’intero nord Italia.