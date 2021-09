Arriva il momento di fare un attimo un riassunto di quali sono i cappotti che andranno di moda la prossima stagione autunnale. Perché alcuni possiamo averli già in casa altri invece saranno d’acquistare. Quindi prima di tutto controlliamo se nell’armadio li abbiamo, così saremo alla moda a costo zero. Forse l’unico prezzo da pagare sarà quello della lavanderia. Quindi se indecise sul cappotto per l’autunno, ecco un riassunto di tutti quelli che andranno di moda il prossimo autunno inverno 2021/22.

Il mondo della moda è tornato ai suoi momenti di sfarzo e festa, come ad esempio l’evento del MET Gala finalmente in presenza dopo la pandemia. Si sono aperte anche le sfilate della settimana della moda di New York che tra poco arriverà anche a Milano. E mentre i brand portano in scena le collezioni primavera estate 2022, noi pensiamo al freddo e la pioggia che tra poco arriverà su di noi. Quindi da una parte sbirciamo i trend per l’estate prossima, dall’altra il nostro obiettivo è coprirci per l’inverno. E per farlo dobbiamo sicuramente scegliere un bel cappotto.

Partiamo allora con il riassunto di tutti i cappotti che andranno di moda. Tutti in un’unica lista, facilmente ritrovabile e che non possiamo perdere. Partiamo allora dal primo.

Il cappotto statement

Il primo è il cappotto icona, quello che quando uno lo indossa si sente un po’ la Regina Elisabetta. Il cappotto sfarzoso, lussuoso, quello che nella vita tutti sognano.

Il cappotto nero elegante

Altro must di stagione, ormai anche evergreen, è il cappotto nero elegante. Quello che va bene su tutto e che possiamo usare abbinato a delle mise chic.

Il cappotto pantone

Se da una parte va di moda il cappotto che è un investimento e quello nero elegante, dall’altra va di moda pure quello pantone. Il cappotto colorato, quello che esprime gioia e felicità. Come colori possiamo scegliere il rosso, il giallo, ma anche l’azzurro come quello di Prada.

Il caban militare

Il caban militare è un altro must di questa stagione. Sia in versione lunga, sia in versione corta. Per i colori possiamo optare per il blu navy o per il verde militare.

Cappotto beige

Infine altro trend, anche questo evergreen, è il cappotto beige lungo. Quello chiaro che ricorda la sabbia del deserto. E per un tocco chic alcuni ci abbinano alla vita una cintura in pelle, tipo Max Mara.

