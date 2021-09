È finalmente arrivata la quinta stagione della serie più amata del Web. La prima parte, che vede i protagonisti rinchiusi all’interno della Banca di Spagna, è approdata su Netflix il 3 settembre e, da quel momento, si è scatenata una vera e propria tempesta social. 40 milioni di spettatori, migliaia di post, tweet e condivisioni. Un gran numero di chiacchiere che interessano la rapinatrice più sexy del mondo: Tokyo. Interpretata dall’attrice catalana Úrsula Corberó.

Ecco tutti i segreti di Tokyo de La casa di carta, trentaduenne sensualissima

L’attrice ha 32 anni e un fascino irresistibile. Nella serie è una donna forte, ribelle, misteriosa, nella vita reale si definisce coraggiosa e impulsiva, caratteristiche che la accomunano al suo personaggio. Vanta un seguito su Instagram di ben 23,1 milioni di follower e, chiaramente, sono moltissime le donne che provano a imitare i suoi look provocanti.

Úrsula, classe 1989, non è certo una delle ultime arrivate nel mondo del cinema ma, nonostante la concorrenza con le attrici più giovani, sfoggia un corpo tonico che manda in visibilio i fan. In tante si chiedono quali siano i suoi segreti. Non tutti sanno che nulla è lasciato al caso. La bella Tokyo si allena ogni giorno per un minimo di 30 minuti. Nella sua routine non mancano lo yoga, gli esercizi per le gambe e i glutei, lo stretching. I suoi allenamenti preferiti? Burpees, affondi e squat. Dichiara di approcciarsi al cibo con gusto ed equilibrio; per lei è importante godere del pasto ma senza esagerare. Preferisce piatti leggeri, farine non raffinate e beve tanta tanta acqua. Ritiene che l’idratazione sia fondamentale per mantenere in salute il corpo e la mente.

Divertirsi abbinando capi classici a capi innovativi è un imperativo per Ursula

Quando si tratta di look, Úrsula, non ama prendersi troppo sul serio. Passa con disinvoltura dal lungo al corto. Possiamo trovarla avvolta in un trench, con sotto pantaloni larghi e scarpe street-style. Il suo colore preferito è certamente il nero, ma anche tonalità calde come bordeaux, blu scuro e oro. Divertirsi abbinando capi classici a capi innovativi è un imperativo per Ursula. Lo stile trasandato e street style si accompagna a un’assoluta cura per i dettagli. Il segreto del vestire, per l’attrice, sta nel sentirsi a proprio agio ed esaltare le caratteristiche naturali che ognuna di noi possiede. La linea allungata dell’eyeliner nero, infatti, rende il suo sguardo magnetico e un leggero contouring scolpisce i tratti del suo viso. Il tutto incorniciato da un taglio di capelli indiscutibilmente iconico, frangetta corta e caschetto sfilacciato.

Ecco svelati tutti i segreti di Tokyo de La casa di carta, trentaduenne sensualissima.

Per somigliarle è fondamentale adottare uno stile eclettico e contaminato, che non tralasci la comodità e permetta di esprimere a pieno la propria personalità.