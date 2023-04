Goloso budino cremoso e profumato: ecco gli ingredienti segreti che usano in Medio Oriente per un dessert da leccarsi i baffi

Vediamo come preparare il malabi, il budino arabo molto diffuso in Medio Oriente. Con farina di riso, spezie e un ingrediente speciale, al primo assaggio ci porta in Paesi magici e affascinanti!

Il budino è un dolce al cucchiaio sempre molto apprezzato. Lo amano tutti, dai più piccoli ai più grandi, soprattutto per la sua consistenza che si scioglie in bocca. Il creme caramel è un grande classico. Molto diffuse sono anche le varianti bianche e nere, rispettivamente alla vaniglia e al cioccolato. Fresco e delicato, il budino è un goloso fine pasto o una deliziosa merenda. Quest’oggi vorremmo proporvi una ricetta di budino molto particolare. Un tipo di budino che, col solo profumo e al primo assaggio, vi rimanderà a mondi esotici e lontani…

Goloso budino cremoso e profumato: la ricetta mediorientale

Chi ha avuto modo di andare in Giordania o Libano, ma anche in Turchia, sicuramente avrà avuto l’occasione di assaggiare il malabi, il budino arabo. Vediamo cosa serve per prepararlo:

1 l di latte intero;

35 g di farina di riso ;

; 75 g di zucchero semolato;

semolato; 1 cucchiaino di estratto di vaniglia ;

; semi di cardamomo pestati (il contenuto di 8 capsule);

pestati (il contenuto di 8 capsule); 3 cucchiai di acqua di rose ;

; 30 g di pistacchi al naturale tritati;

al naturale tritati; 1 pizzico di sale ;

; 120 ml di acqua ;

; 90 g di zucchero a velo.

Per preparare 500 ml di acqua di rose servono:

500 ml di acqua distillata ;

; 5 rose non trattate(rosse o rosa).

Preparazione del malabi

Per prima cosa, preparate l’acqua di rose. Prelevate i petali (scartando quelli rovinati) e lavateli con delicatezza sotto acqua corrente. Sistemateli quindi in una casseruola bassa e larga e copriteli a filo con l’acqua distillata. Fate scaldare e spegnete il fuoco quando inizieranno a formarsi le prime bollicine. Coprite e lasciate in infusione per un’ora circa, e comunque fino a quando i petali non avranno perso colore. Filtrate l’acqua e strizzate gli avanzi dei petali. L’acqua di rose si conserva in frigorifero per 4 o 5 giorni, all’interno di vasetti di vetro sterilizzati chiusi ermeticamente.

A questo punto, occupatevi del dolce. Prendete un pentolino capiente e versatevi la farina di riso + 5 cucchiai di latte freddo e mescolate con una frusta senza formare grumi. Nel frattempo, in un altro pentolino, fate scaldare il restante latte. Quando bollirà, versatelo a filo nel pentolino contenente la farina di riso. Togliete dal fuoco e mescolate con una frusta. Unite lo zucchero, il pizzico di sale, l‘estratto di vaniglia e semi di cardamomo pestati.

Ultima parte della preparazione del nostro fantastico budino

Portate a bollore la crema a fiamma bassa, mescolando di frequente. Fate cuocere per una decina di minuti circa. Una volta che la crema sarà densa e morbida, spegnete il fuoco e unite 3 cucchiai di acqua di rose. Mescolate per bene e porzionate il budino nelle varie coppette. Fate raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigo. Nel frattempo, in un pentolino, unite l’acqua e lo zucchero a velo. Fate cuocere 10 minuti e poi, a fuoco spento, unite 10 cucchiai di acqua di rose. Mescolate per bene e fate raffreddare.

Il budino arabo si serve a temperatura ambiente. Prima di servire, decorate le porzioni con un velo di sciroppo all’acqua di rose e una spolverata di granella di pistacchio. Ed ecco un goloso budino cremoso e profumato che sa di esotico! Perfetto da gustare con una bevanda aromatica.