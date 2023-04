Glutei sodi e fianchi a clessidra con l’allenamento dimagrante di Victoria Beckham: risultati con 13 minuti al giorno!

Per avere un corpo snello e tonico non c’è niente di meglio che un buon workout brucia grassi. Il percorso di fitness di Victoria Beckham è semplice e non ti farà perdere più di una manciata di minuti. Ecco i 3 esercizi consigliati da Tracy Anderson che la star fa sempre per restare in forma.

Con l’avvicinarsi dell’estate si pensa alla fatidica prova costume e a come superarla. Dopo le abbuffate delle feste, in effetti, il nostro girovita potrebbe aver guadagnato centimetri. Per riprendere la linea e non sentirci a disagio con abiti poco coprenti, dovremmo iniziare un buon allenamento.

Ma non pensiamo di dover perdere ore del nostro tempo per raggiungere i risultati sperati. Con gli esercizi suggeriti dalla personal trainer Tracy Anderson non avremo problemi a modellare fianchi e glutei. Anche l’ex Spice Girl Victoria Beckham li applica, e si direbbe con successo, visto il corpo da favola che si ritrova.

Il metodo delle star

Tracy Anderson è la pioniera del fitness e punto di riferimento di molti Vip in America. Star del calibro di Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz e Nicole Richie si affidano ai suoi consigli per scolpire il proprio fisico. Il suo metodo, conosciutissimo nel vecchio continente, prevede sessioni di corpo libero miste a esercizi cardio e sul tappetino.

In generale, si può considerare una sorta di aerobica moderna, la versione aggiornata di quel che faceva Jane Fonda negli anni ’80. Sembra che in periodo di pandemia, la stessa Anderson abbia rivelato pubblicamente il workout per le gambe di Victoria Beckham. A quanto pare, si tratterebbe di 3 esercizi semplici ma efficaci, da svolgere per un totale di 13 minuti. Ecco di quali si tratta e le dritte per eseguirli nel modo giusto.

Glutei sodi e fianchi a clessidra coi 3 esercizi tonificanti senza attrezzi

Il primo esercizio prevede di partire a gattoni e coi gomiti appoggiati al pavimento. Il movimento consiste nel portare una gamba all’indietro flessa, per poi distenderla fino in fondo. L’esercizio numero due, invece, è una variante del precedente. Partendo nella stessa posizione di prima, questa volta si dovrà slanciare la gamba di lato, prima piegata e poi distesa.

Infine, si procede con l’ultimo esercizio; mettendosi sempre a quattro zampe, si allunga la gamba come al solito. Dopodiché, si completa il movimento incrociandola dietro mentre la si fa scendere. Se eseguite con costanza e abbinate a una dieta sana, queste brevi sessioni sono perfette per ottenere glutei sodi e fianchi a clessidra. Ogni esercizio va ripetuto per un totale di venti volte, esercitando prima una gamba e poi l’altra.