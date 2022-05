L’Italia è famosa in tutto il globo per i suoi favolosi primi piatti più o meno leggeri. Ogni regione ha le sue specialità, dalle lasagne alla pasta al forno bisognerà solamente imparare a sbizzarrirsi in cucina. Durante il periodo primaverile si potrà preparare una pasta con asparagi e gamberetti e, in generale, con verdure e zucchine. La pasta può anche trasformarsi in un ottimo piatto unico per un pranzo veloce o una cena tra amici. Questo specialmente se si tratta di pasta molto elaborata e con diversi ingredienti. Oggi si andrà a vedere una ricetta alternativa ai classici tubetti all’aquilana. Si utilizzeranno qui delle penne lisce al posto dei tubetti e della classica ricotta al posto di quella di pecora. Una ricetta facile e veloce che ci permetterà di fare bella figura con gli ospiti e la famiglia.

Ingredienti per 5 persone:

400 g di penne lisce;

350 g di ricotta;

100 g di guanciale;

prezzemolo q.b.;

formaggio grattugiato quanto basta;

sale q.b.;

pepe quanto basta.

Golosissima la pasta con le zucchine ma anche la ricetta delle penne cucinate in questo modo veloce e sfizioso ci conquisterà

Prendere la ricotta e metterla in una terrina ampia, condirla con sale e pepe a piacere e mescolare. A questo punto mettere in una pentola abbondante acqua salata che andrà lasciata bollire prima di procedere a gettare le penne lisce. In una padella, poi, fare abbrustolire il guanciale a dadini senza aggiungere olio. Per quanto riguarda il guanciale potrà essere utilizzato sia quello a fette acquistato in macelleria che quello già tagliato a dadini. La pasta andrà scolata ancora al dente, unita al guanciale e lasciata insaporire. Come ultimo passaggio aggiungere la ricotta e mescolare bene il tutto prima di servire in tavola. Si potranno, poi, aggiungere anche delle foglioline di prezzemolo a proprio gusto. Chi vorrà, poi, potrà spolverare la propria porzione con del formaggio grattugiato e aggiungere un filo di olio EVO.

Conservazione

Si consiglia di consumare le penne con guanciale e ricotta appena preparate. Si potranno conservare un giorno in frigorifero chiuse in un contenitore ma il guanciale rischierà di perdere il suo sapore. Meglio non superare le 24 ore in frigorifero. Sicuramente è golosissima la pasta con le zucchine ma queste penne con guanciale e ricotta stupiranno anche i più scettici.

