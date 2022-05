Con l’arrivo del caldo finalmente torna la voglia di godere del calore dei raggi solari sui nostri terrazzi e giardini. Se però i raggi del Sole sono una vera goduria per noi, non possiamo dire la stessa cosa per sedie e tavoli in plastica. A seguito dell’esposizione degli del mobilio sotto il Sole cocente, non è raro che questi subiscano gli effetti del tempo ingiallendo.

Ma non finisce qui, perché nel corso del tempo la plastica potrebbe venire a contatto con altre sostanze che potrebbero macchiarla e ingiallirla.

Di seguito vedremo una fenomenale soluzione per far tornare sedie e tavoli in plastica ingialliti e macchiati al loro originale splendore.

Trattamento sbiancante

Nelle nostre pubblicazioni diamo spesso consigli utili per sbiancare vari oggetti in casa. Recentemente, ad esempio, abbiamo trattato di come ridare splendore al bucato con un metodo geniale. Di seguito, invece, ci focalizzeremo sulla plastica ingiallita dei tavoli e delle sedie o di qualsiasi altro oggetto in plastica. Il trucco per far tornare la plastica bianca brillante è quello di trattarla con dell’acqua ossigenata. Quello che dovremo fare è lasciare un panno a mollo in acqua ossigenata per poi lasciarlo a riposare sopra le superfici interessate. Stenderemo dunque il panno impregnato di acqua ossigenata sulla zona da smacchiare e lasceremo in posa almeno un’ora. Al termine del tempo di riposo potremo rimuovere e cominceremo a sfregare con una spugnetta ruvida avvalendoci di un poco di aceto bianco.

In alternativa all’acqua ossigenata anche il percarbonato di sodio, altro componente a base di ossigeno attivo.

Sedie e tavoli in plastica ingialliti e macchiati torneranno bianchi brillanti con questi semplici trucchetti

Questa è una fenomenale soluzione per sbiancare moltissime cose di colore bianco, ad esempio i cuscini macchiati e ingialliti.

Utilizzeremo 50 g di percarbonato di sodio e acqua calda per bagnare degli stracci che lasceremo sopra alla plastica ingiallita per poi sciacquare.

Infine, qualora le macchie e l’ingiallimento fossero più ostici del previsto possiamo tentare di eliminare le macchie con l’ausilio dell’ammoniaca.

In questo caso però attenzione all’utilizzo ed all’eventuale contatto con gli occhi e la pelle. Per operazioni di questo genere è sempre consigliabile l’utilizzo di guanti.

Lettura consigliata

