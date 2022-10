Golosi questi biscotti al cioccolato da preparare in padella senza burro né uova

La colazione è un momento di relax da fare da soli o condividere con tutta la famiglia. Iniziare la giornata con il pasto giusto ci aiuta ad affrontare meglio le fatiche quotidiane.

Per lavorare o studiare con energia e concentrazione è importante, quindi, portare in tavola degli alimenti sani e salutari.

Le abitudini degli italiani

Al mattino, le abitudini degli italiani sono molto differenti. C’è chi non rinuncia al classico caffè o al cappuccino schiumoso. C’è chi invece preferisce bere un tè o delle bevande vegetali.

Naturalmente non possono mancare le brioche (confezionate o preparate in casa), delle fette biscottate accompagnate dalla marmellata o dalla crema di nocciola, i cereali e così via.

Non dimentichiamo i biscotti, che sono una delle colazioni (ma anche una delle merende) preferite dai grandi e dai bambini. Al supermercato possiamo trovarne di tutti i gusti e forme.

Ma se volessimo preparali in casa potremmo seguire la ricetta che forniremo nelle prossime righe. Davvero golosa e facile da realizzare.

Golosi questi biscotti al cioccolato da preparare in padella molto velocemente

Quelli che stiamo per proporre non sono i soliti biscotti preparati al forno. Infatti, questa ricetta prevede una cottura insolita: quella in padella. Una tecnica diversa dal solito, ma che renderà i nostri biscotti golosi e friabili.

Ecco gli ingredienti necessari:

200 g di farina 00;

80 g di zucchero;

50 ml di latte;

30 ml di olio di semi;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

15 g di cacao in polvere;

cioccolato a pezzi (fondente o al latte) q.b.;

un pizzico di cannella;

noci tritate q.b.

Preparazione

Sono facili e molto golosi questi biscotti al cioccolato da preparare in padella, vediamo come procedere.

In una ciotola versiamo la farina 00, lo zucchero, il lievito, un pizzico di cannella e il cacao amaro. Aggiungiamo il latte, l’olio di semi e impastiamo per bene. Trasferiamo l’impasto su una spianatoia (leggermente infarinata) e aggiungiamo il cioccolato a pezzi e le noci tritate. Lavoriamo l’impasto ancora per qualche minuto.

Ora, con l’aiuto di un matterello, stendiamo il panetto (altezza circa 1 cm). Scegliamo le formine che più ci piacciono per creare i nostri biscotti.

Nel frattempo, facciamo scaldare una padella antiaderente. Ricordiamo di distribuire su tutto il fondo della pentola qualche goccia di olio.

Adagiamo i nostri biscotti. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 4 minuti da entrambi i lati. Terminata la cottura, lasciamo raffreddare e serviamo i nostri biscotti.

Lettura consigliata

Per una colazione dolce ma non pesante ecco cosa spalmare sulle fette biscottate al posto di miele, marmellata e burro