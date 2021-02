Oggi vediamo come preparare dei golosi finocchi fritti in padella. Un’alternativa magari più calorica per cucinare il finocchio, ma che permette di dissimularne il sapore, che ai più risulta sgradevole. Per una ricetta che non preveda la frittura, consultare quella dei finocchi gratinati al latte di cui si è scritto in passato. Preparare questi finocchi fritti richiede poco meno di un’ora.

Golosi finocchi fritti in padella

Ingredienti per 6 persone

4 finocchi;

2 uova;

25 g di grana grattugiato;

succo di 1 limone;

3 rametti piccoli di maggiorana;

farina, pangrattato, sale, pepe, olio di girasole q.b.

Preparazione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta