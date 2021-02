I golosi finocchi fritti in padella sono una ricetta alternativa per chi non ama il sapore del finocchio, che somiglia molto a quello dell’anice. Infatti, con l’anice condivide la presenza di anetolo, che è la causa di questa somiglianza. I finocchi stufati in padella, invece, sono adatti a chi apprezza il sapore di questo ortaggio, che si consiglia di accompagnare a delle bistecchine di maiale o ad un tenero spezzatino di vitello. La ricetta è semplice da realizzare e richiede addirittura meno di venti minuti, purché si abbia una certa abilità nel pulire i finocchi. Si consiglia di conservarne gli scarti, da far tornare a nuova vita con una calda vellutata, con una tisana o con degli sformatini. Quando si cucina il finocchio non si butta niente, neanche i semi!

Ingredienti per 4 persone

6 finocchi;

2 spicchi d’aglio;

olive nere senza nocciolo, sale, pepe (o curry o curcuma a seconda dei gusti) q.b.;

30 g di olio di oliva;

2 cucchiaini di origano o timo.

Preparazione

Lavare e pulire i finocchi, per poi tagliarli a fettine sottili. Lavarli e scolarli, ma non eccessivamente. Quindi metterli in una padella antiaderente. Dissalare i capperi passandoli per cinque secondi sotto l’acqua corrente e poi lasciarli in una ciotola con acqua e aceto di vino bianco per cinque minuti di tempo. Condire i finocchi con aglio, capperi, origano, olive, sale e olio e mescolare attentamente. Quindi, versare 200 ml di acqua all’interno della padella e metterci sopra il coperchio. Lasciar cuocere per 10 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, togliere il coperchio e lasciar cuocere per altri 5 minuti a fiamma media. Si consiglia di mescolare di tanto in tanto con l’aiuto di un mestolo. Infine, spegnere la fiamma. Attendere qualche minuto, impiattarli e servirli tiepidi. Non resta che mangiare questi squisiti finocchi stufati in padella, una ricetta economica e a spreco zero!