Avere un balcone nella propria casa è una vera e propria fortuna. Infatti, questo spazio all’aperto ci permette di godere del sole primaverile ed estivo, e di poterci rilassare uscendo per un momento dalle mura domestiche. Ma sappiamo bene che, nonostante tutti gli aspetti positivi, ce ne sono altri meno piacevoli con cui dover fare i conti. E uno di questi è sicuramente la presenza di piccioni che non ci lasciano un momento di tregua. Molti di noi, per diverso tempo, si sono ritrovati con questo problema. E spesso non trovavamo soluzioni adeguate, che soprattutto non comportassero strumenti nocivi per noi o anche pericolosi per gli animali.

Ecco alcune soluzioni casalinghe e geniali per allontanare i piccioni dal nostro balcone così da poter godere del nostro spazio all’aperto senza problemi

La buona notizia è che ci sono tantissimi modi per allontanare i piccioni dai balconi. E potremmo affidarci a queste soluzioni casalinghe e fai da te per provare a vedere se i risultati possano effettivamente essere soddisfacenti. Di alcuni di questi rimedi, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, ne avevamo consigliati alcuni da provare che potrebbero davvero risolvere il nostro problema. O ancora, in un altro articolo, avevamo proposto un’altra soluzione che potrebbe effettivamente funzionare.

Sarà una meraviglia vedere che i piccioni non si avvicineranno più neanche per sbaglio al nostro balcone grazie a questo cibo che abbiamo in frigorifero

Oggi vediamo un ennesimo rimedio, sempre naturale, che potrebbe tornarci più che utile. In questo caso, ci riferiamo a una soluzione casalinga che ci viene dalle nonne e che veniva usata moltissimo negli scorsi anni. L’ingrediente principe è uno e potrebbe già trovarsi nella nostra cucina. Stiamo parlando dei capperi. Prendiamo quindi questo alimento e inseriamolo in una ciotola. Ora, spargiamo sui capperi anche un po’ di pepe e mettiamo il nostro rimedio sul balcone. Vedremo come, grazie all’odore intenso e pungente di questi due ingredienti combinati, i piccioni non vorranno neanche avvicinarsi alla nostra casa. Così facendo, non solo risolveremo uno dei problemi sicuramente più fastidiosi durante questo periodo, ma al tempo stesso lo faremo nel totale rispetto degli animali. Perciò, ora possiamo dirlo con certezza. Sarà una meraviglia vedere che i piccioni non vorranno più avvicinarsi a casa nostra grazie all’odore pungente di questi due ingredienti.

