Gli animali sono esseri che vanno protetti e amati. E su questo tutti sono d’accordo. Ma ci sono delle volte in cui vanno allontanati, nonostante il grande rispetto che si nutre verso ogni specie. Quando infatti si avvicinano agli appartamenti e cercano di entrare, gli animali possono diventare un problema. Soprattutto se si tratta di volatili come i piccioni, che potrebbero sporcare tutti i vetri ed entrare facilmente in casa se le finestre sono aperte. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato in parte come tenerli lontani dai balconi. In questo articolo, vogliamo proporre un metodo alternativo per farlo. E dunque ecco perché si sta diffondendo questa tendenza delle strisce catarifrangenti alle finestre.

Le strisce catarifrangenti terranno lontani i piccioni da balconi e grondaie

Dunque, per tenere lontani i piccioni dai propri balconi, bisogna semplicemente adottare questa tecnica. Ed ecco perché si sta diffondendo questa tendenza delle strisce catarifrangenti alle finestre. Infatti, questi oggetti, creando un gioco di luce, riescono facilmente ad allontanare i volatili, facendoli desistere dall’avvicinarsi. E in più, sono totalmente innoqui, non nuocciono assolutamente alla salute degli animali. Si tratta di oggetti economici, pratici e poco visibili, perciò non rovineranno in alcun modo l’estetica di un terrazzino o di una grondaia. Insomma, un’idea utile e davvero geniale!

Ecco quello che non bisognerebbe mai fare

È importante parlare anche di prevenzione in questi casi. Perché, come esistono dei metodi per allontanare i piccioni, ce ne sono anche altri per impedirgli di avvicinarsi alle nostre finestre e grondaie. Un’accortezza da mantenere in modo costante è sicuramente quella di non lasciare mai tracce di cibo sul proprio balcone o sulla propria grondaia. Infatti, questi animali sono fortemente attratti da briciole e resti di pasti. Perciò, un qualunque avanzo che rimarrà sul balcone per una svista, potrà attirarli facilmente.