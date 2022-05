Maggio è uno dei mesi perfetti per delle gite o dei weekend fuori porta. Il tempo è più clemente e si comincia a respirare aria di estate, anche se non è ancora l’ora di andare al mare. Per questo motivo si possono visitare le città d’arte o i borghi italiani o europei. Oggi parliamo di uno di questi ultimi. Infatti, a pochi passi dall’Italia c’è un minuscolo borgo che è uscito direttamente da uno dei più famosi grandi classici della Disney. Vediamo insieme dove si trova.

I vari luoghi da favola che sono presenti in Italia

Prima, però, diamo delle alternative tutte italiane per chi, per vari motivi, non fosse in grado di spostarsi a breve. La prima riprende uno dei massimi capolavori della letteratura infantile nostrana, Pinocchio. A Collodi, precisamente a Pescia in provincia di Pistoia, infatti è presente un parco dedicato al burattino più famoso di tutti i tempi. Al suo interno sono presenti delle statue che rappresentano le diverse scene del libro.

In alternativa si può optare per un’opzione simile, declinata però su una sfumatura grottesca e inquietante. Si tratta del parco dei Mostri di Bomarzo. Situato vicino a Viterbo, è un ottimo territorio per andare alla ricerca di alcune creature fantastiche. Altrimenti, c’è anche il Parco della Fantasia ad Omegna, dedicato allo scrittore Gianni Rodari. Vedere questo piccolo gioiello permetterebbe inoltre di visitare uno dei laghi più romantici d’Italia.

A pochi passi dall’Italia questo incantevole borgo sembra uscito dalla fiaba de La bella e la bestia

A chi fosse in grado di viaggiare furi dall’Italia, invece, suggeriamo di vedere Riquewihr, anche chiamato meno comunemente Riquevire. Si tratta di un piccolo centro dell’Alsazia francese situato nella parte che si avvicina alla Svizzera. Questo delizioso borgo vanta quasi più turisti che abitanti: questi ultimi infatti sono appena 1.200. È diventato famoso per i suoi tratti incantati a causa del cartone animato della Disney “La bella e la bestia”. Nelle prime scene, infatti, la protagonista gira per la città e si presenta, facendo comprendere allo spettatore il suo desiderio di avventura e di evasione. La sua conformazione però non è solo famosa in Occidente. È stato infatti anche di ispirazione per il “Castello Errante di Howl”, capolavoro del maestro Hayao Miyazaki. I periodi migliori per visitarlo sono sicuramente Natale, momento in cui si anima con i mercatini, e la primavera.

