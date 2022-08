Per molti sarà l’ultimo fine settimana di mare. Poi si richiuderanno valige, ombrelloni, creme solari, palette e secchiello e si andrà incontro all’autunno. Almeno per tutti coloro che non hanno la fortuna di vivere sul mare o poco lontano.

Qualche ritardatario o settembrino, magari, inizierà a godersi le vacanze dal prossimo weekend. Altri proveranno a cercare un ultimo mare in economia e senza particolari pretese. Visto che le temperature sono date in rialzo, potrebbe essere un’idea cercare qualcosa che ritardi ancora un po’ il ritorno alla normalità.

Una meta interessante, al Nord, potrebbe essere quella che descriveremo tra poco. Vicino Venezia, non lontano dalla Lombardia. Se per i piemontesi la Liguria è il mare da gita fuori porta, per veneti, friulani, trentini e parte dei lombardi questa potrebbe essere la soluzione migliore. Mar Adriatico, ideale per i bambini con fondali sabbiosi e poco digradanti, pinete, spazi verdi, discreta vita notturna. Tutto questo è, in sintesi, Lignano Sabbiadoro.

Fa parte del Friuli ed è un comune di poco meno di 7000 abitanti. È stato, in Italia, uno dei primi luoghi di villeggiatura al mare con tanto di attività alberghiere. La sua vocazione turistica è datata primi anni del Novecento. Addirittura, agli albori del marketing, il nome Sabbiadoro fu aggiunto negli anni ’30 per invogliare i turisti a soggiornare presso le sue nascenti strutture.

Godiamoci gli ultimi giorni di vacanza al mare in questa meta sorprendente

Non ha una storia e un centro storico come tanti altri borghi di mare. Ha pochissimi monumenti da visitare, ma offre tutto quello che un turista può chiedere. Tantissima ricettività, molte attività, spazi verdi in gran quantità, un centro pieno di negozi, ristoranti, bancarelle e sale giochi.

Oltre, ovviamente alla cosa più importante, ossia chilometri e chilometri di spiaggia, sia libera che attrezzata. Il riconoscimento della Bandiera Blu, poi, esalta la qualità del mare, forse la miglior porzione di Adriatico dalle Marche al Golfo di Trieste.

Inoltre, come se non bastasse, ecco anche Aquasplash, uno dei primi parchi acquatici italiani. Nato nel 1984, è uno dei punti di riferimento per questo tipo di divertimento che, poi, da qui si è sviluppato in tutta Italia, con altri luoghi simili che meritano una visita.

Lignano Sabbiadoro è la Florida d’Italia per il grande Hemingway

Per i mattinieri, poi, è imperdibile fotografare l’alba vicino al Faro Rosso, nel punto più orientale della città. Qui si può ammirare la lunga distesa di sabbia che si colora di oro quando il sole la illumina nelle prime ore del mattino.

Se invece preferiamo dormire o semplicemente siamo affascinati dai tramonti, allora bisogna spostarsi verso il Belvedere Trabucco. Una passerella di legno che si inoltra nella Laguna di Marano.

Uno dei più grandi scrittori della storia, Ernest Hemingway, definì Lignano come la Florida d’Italia. Amava rifugiarsi qui per godere di momenti di relax. A lui, il comune friulano ha voluto dedicare il suo polmone verde principale, un parco che sorge poco distante da Aquasplash.

Allora, godiamoci gli ultimi giorni di vacanza al mare a Lignano per rilassarci prima che la quotidianità ritorni a essere prevalente nella nostra vita.

