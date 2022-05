Tempo d’estate. Ci siamo quasi, ma c’è già molta voglia di vacanze. Per diversi, anche di acqua, che sia di lago, mare o fiume poco importa. Potrebbe andare bene anche una piscina, soprattutto per coloro che non possono permettersi o non hanno la volontà di trascorrere weekend fuori porta.

A volte basta davvero uno specchio d’acqua, senza neppure pensare al bagno, per sentirci diversi. In fondo, questo elemento è con noi fin dal nostro concepimento. Ci culla sin dalla pancia della mamma e per i successivi anni a venire. Pensiamo, per esempio, a quanti sognano, soprattutto con l’inizio del caldo, un mare profondo e cristallino dove poter immergersi. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese dove tutto questo è possibile.

Tuttavia, a volte, è bello rilassarsi anche in altri ambienti. Uno di questi è indubbiamente la piscina, ma, se si hanno dei bambini, si potrebbe optare per dei parchi acquatici. In Italia ce ne sono alcuni davvero splendidi. Oggi ne abbiamo selezionati 5 che coprono un po’ tutta la Penisola. Non vogliamo dire siano i migliori, ma indubbiamente sono tra i più grandi presenti sul nostro territorio, con un’offerta di scivoli e attrazioni davvero particolare.

A partire dal 1984, quando fu inaugurato Acquasplash, a Lignano Sabbiadoro, questo tipo di divertimento estivo ha proliferato. Non solo, perché alcune strutture, come Acquaworld, a Concorezzo, vicino a Monza, sono state progettate al chiuso, in modo da essere usufruibili tutto l’anno.

Un business in piena regola che, finalmente, quest’anno potrà essere goduto con molte meno limitazioni, dopo i due precedenti segnati dalla pandemia.

Ecco i 5 parchi acquatici più belli d’Italia dove divertirsi fra giochi d’acqua, scivoli e altre attrazioni mozzafiato

Il nostro ideale viaggio parte dall’Acquafan di Riccione. Uno dei luoghi simbolo del divertimento dell’estate romagnola. Nato nel 1987, per anni è stato il punto di riferimento per gli amanti del genere. 150 mila metri quadrati suddivisi tra scivoli spettacolari, piscine e aree relax, con straordinari idromassaggi. Il temibile Kamikaze, per chi adora il brivido, è assolutamente da provare, così come la piscine con le onde.

Scendiamo verso Roma e troviamo lo Zoomarine. Un po’ parco, con scivoli e torri con caduta libera, un po’ zoo, con la possibilità di ammirare diversi animali acquatici. Oltre a poter assistere a spettacoli con foche ed orche.

Risaliamo la Penisola e arriviamo a Ondaland a Novara. Letteralmente la terra delle onde. Nel 2011 ha vinto il premio come miglior parco acquatico d’Italia e suddivide i suoi 140 mila metri quadrati di superficie in tre distinte aree. Divertimento, sport e benessere.

Inaugurato nel 2001, tra i più grandi in assoluto, ecco Etnaland a Paternò, in Sicilia. 280 mila metri quadrati con aree scivoli e piscine, ma non solo. Anche uno splendido parco botanico e addirittura uno dedicato alla Preistoria. Un’altra meraviglia della Sicilia assolutamente da visitare.

Infine, terminiamo il nostro ideale viaggio in Lombardia, nella provincia di Brescia. A San Gervasio sorge il Parco Acquatico Le Vele. Ideale per vivere una giornata immersi nel verde, tra scivoli, intrattenimento e area benessere. È stato eletto come il migliore nella sua categoria, nel 2021, da Tripadvisor.

Ecco i 5 parchi acquatici più belli d’Italia, luoghi dove potersi divertire, ma sempre con grande prudenza e attenzione, soprattutto per i più piccoli.

