Quella degli gnocchi è sicuramente una delle preparazioni più antiche e rappresentative dell’italianità nel Mondo. Realizzati con acqua, farina di grano duro e patate, essi hanno origini antichissime e risalirebbero addirittura al XVI secolo, quando iniziò l’importazione delle patate dall’America. Tuttavia, probabilmente, in quel periodo esistevano già altre versioni ancora più “povere”, che prevedevano semplicemente l’utilizzo di acqua e farine di vario tipo.

In questa ricetta prenderemo spunto da questa versione più antica e sveleremo come preparare dei favolosi gnocchi senza patate. Una volta spiegato il procedimento, vedremo come esaltarli con degli ingredienti davvero eccezionali e che farebbero venire l’acquolina a tutti. Per realizzare i nostri gnocchi avremo soltanto bisogno di:

mezzo kg di farina;

mezzo l di acqua.

Tutti i procedimenti per preparare degli gnocchi senza patate

Innanzitutto, versiamo l’acqua salata in una pentola e portiamo ad ebollizione. Dopo di che, togliamola dal fuoco e versiamo tutta la farina, mescolandola con un cucchiaio di legno ed una buona dose di energia. Quando l’impasto inizierà a staccarsi dalle pareti, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato ed iniziamo a lavorarlo. In questa fase, potrebbe essere d’aiuto bagnarsi le mani con dell’acqua fredda per non scottarsi.

Ora, stacchiamo dal panetto una porzione di impasto e copriamo con un canovaccio la parte restante. Da questa porzione, poi, ricaviamo un filoncino, dello spessore di circa 1 cm, dal quale possiamo tagliare degli gnocchetti della misura che preferiamo. Man mano che questi saranno pronti, adagiamoli su un canovaccio pulito ricoperto di farina, per non farli attaccare.

Come preparare dei favolosi gnocchi senza patate ed esaltarli in questa ricetta

A questo punto, non ci resta che preparare il nostro condimento. Per farlo ci serviranno:

120 g di guanciale;

250 g di funghi porcini;

80 g di pomodori secchi;

prezzemolo q.b.;

pepe nero.

In un’ampia padella antiaderente facciamo rosolare per bene il guanciale tagliato a striscette. Una volta cotto, versiamo all’interno del grasso uno spicchio d’aglio e cuociamo anche i funghi porcini, aggiungendo un pizzico di pepe e una spolverata di prezzemolo. Nel frattempo, cuociamo i nostri gnocchetti e, appena saliranno a galla, versiamoli nella padella, aggiungendo anche i pomodori secchi tagliati a pezzetti ed il guanciale.

Gli ultimi passaggi

Ora spadelliamo tutti gli ingredienti, in maniera tale che possano amalgamarsi per bene, spolverando (nel caso) anche un po’ di formaggio grattugiato. A questo punto, i nostri gnocchi con guanciale, porcini e pomodori secchi sono finalmente pronti per essere serviti e gustati.

