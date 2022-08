È noto a tutti che svolgere attività fisica è fondamentale per migliorare la qualità della vita. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, in ogni età e fase della propria esistenza, praticare regolarmente del movimento fisico contribuisce al benessere psicofisico, aiuta ad allontanare stress, ansia e anche depressione e solitudine. Migliora il sonno e addirittura riesce a dare una spinta maggiore per smettere di fumare. L’OMS ha stimato i livelli di attività fisica, raccomandati per fascia d’età. Scopriamoli insieme.

Età e attività fisica: quanto e come farla

I bambini e gli adolescenti (della fascia d’età compresa dai 5 ai 17 anni) dovrebbero praticare 60 minuti al giorno di attività fisica (soprattutto aerobica), con un’intensità media e anche intensa.

Per gli adulti dai 18 ai 64 anni, invece, è indicata un’attività fisica aerobica di media intensità che va dai 75 ai 150 minuti settimanali.

Infine, dai 65 anni in poi, è consigliata un’attività fisica di tre giorni a settimana, mirata soprattutto a rafforzare l’equilibrio e la capacità funzionale. In questo modo si cercano di prevenire le cadute accidentali.

Durante l’estate, c’è chi ama fare sport all’aperto e chi è davvero poco propenso a causa del caldo rovente. Esistono, però, moltissimi esercizi da fare comodamente anche in riva al mare. Dopo il successo della tecnica che tonifica i muscoli addominali senza troppi sforzi, gli esperti suggeriscono 3 esercizi facilissimi, da poter fare a mare o in piscina, che rassodano i glutei in modo funzionale.

Ecco, dunque, come avere glutei alti e sodi più velocemente con 3 semplici esercizi da fare anche al mare

A mare o in piscina, l’allenamento diventa più piacevole e divertente. Si lavora, non si suda e l’efficacia dei movimenti è raddoppiata. Per rassodare gambe e glutei suggeriamo 3 piccoli trucchi.

Una corsa in acqua e sul posto con ginocchia alte. Bisognerà posizionarsi in un punto in cui l’acqua arriva più o meno al petto. Le gambe dovranno essere leggermente divaricate. Bastano 3 serie da 30 secondi per lavorare in modo ottimale.

Il secondo esercizio prevede delle semplici spinte all’indietro. Con il busto inclinato leggermente in avanti, sollevare le gambe (prima una e poi l’altra) e spingerle all’indietro, mantenendole dritte il più possibile. Si dovrebbero svolgere sempre 3 serie da 30 secondi a ritmo sostenuto.

Infine, stesso esercizio ma questa volta spingendo le gambe in avanti. In posizione eretta e gambe leggermente divaricate, alzare prima una e poi l’altra gamba, mantenendole dritte il più possibile. Dunque, per avere glutei alti e sodi più velocemente questi semplicissimi esercizi, da fare tra un tuffo e l’altro, possono essere davvero molto utili.

