Sarà un mese di agosto molto caldo anche per l’oroscopo. Le previsioni dei prossimi giorni parlano chiaro: ci saranno 3 segni zodiacali che godranno di una settimana alquanto fortunata. Non mancheranno somme di denaro inaspettate e colpi di scena favorevoli in amore, ma anche in ambito professionale. Continua, dunque, la scia dei segni che iniziano con il botto il mese più caldo dell’anno.

L’oroscopo di agosto fa ben sperare per molti segni zodiacali, tuttavia per i prossimi 7 giorni saranno 3 i segni privilegiati. Di seguito, mostreremo cosa dicono gli esperti. Prima, però, è opportuno ricordare come e dove nasce l’oroscopo.

Oroscopo: tra studi e credenze

L’oroscopo non è altro che l’interpretazione astrologica e l’analisi della posizione degli astri mentre si verificano determinati eventi. In buona sostanza, si cerca di capire come il movimento dei corpi celesti influirebbe sulle scelte degli individui.

Ricordiamo che l’astrologia è stata respinta dalla comunità scientifica, eppure sono tantissime le persone che si affidano alle stelle, per “devozione” o semplice curiosità. Esistono diversi tipi di interpretazione astrologica degli astri. L’oroscopo più comune si basa sulla rappresentazione degli astri al momento della nascita in un individuo. Da qui, la nascita dei segni zodiacali. A tali segni, poi, vengono anche associate dei connotati caratteriali diversi. Un modo per capire le caratteristiche che potrebbero essere comuni ad alcune persone piuttosto che ad altre. Dopo queste veloci premesse, è giunto il momento di scoprire le previsioni dei prossimi giorni.

Oroscopo di agosto, occhio a questi 3 segni travolti dalla fortuna

Il primo segno che sarà travolto, inaspettatamente, dalla fortuna è il Sagittario. Un segno forte e caparbio, capace di adattarsi ad ogni occasione con facilità. Dopo alcune problematiche (anche fisiche), i nati sotto il segno del Sagittario tornano “in pista” e lo fanno con una marcia in più. Fino al 12 agosto potranno godere di una Luna favorevole per il denaro. Marte e Venere in armonia, invece, garantiranno successi in amore e interessanti nuove conoscenze dietro l’angolo.

Se per molti agosto è il mese delle vacanze e del relax assoluto, per gli Acquario, invece, è il periodo giusto per fermarsi e progettare. I nati sotto questo segno saranno pieni di idee ed energie che neanche il caldo e l’afa riuscirà a buttar giù. Il 9 e il 10 agosto saranno i giorni migliori per prendere decisioni importanti.

Per i Capricorno, invece, le prossime settimane saranno segnate dal riposo. Certamente, gli impegni non permetteranno di conciliare tutti i desideri, tuttavia la luminosità del Sole illuminerà anche le giornate più faticose, rendendole meno ostili. Ottimi giorni anche in campo amoroso. Da non sottovalutare nuovi flirt e fugaci conoscenze estive che potrebbero, invece, rivelarsi amori tutti da scoprire.

