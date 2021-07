Quanta acqua dovremmo bere al giorno per stare bene? Lo sappiamo tutti: almeno 2 litri che possono comunque voler dire anche tisane, the e camomille. E dato che, secondo le statistiche nazionali, gli italiani si sono riscoperti un popolo dalla glicemia alta ecco cosa bisogna fare. Glicemia incredibilmente bassa con un semplice bicchiere d’acqua solo in queste ore della giornata. Ci sono infatti due momenti particolari all’interno delle 24 ore in cui il nostro organismo lontano dai pasti ha la possibilità di assimilare meglio l’acqua. Vediamo come e quando nell’articolo della nostra Redazione.

Cosa accade in una persona non diabetica

Cosa accade dunque bevendo acqua alla mattina e dopo pranzo? Che non aumentiamo i livelli di zuccheri nel sangue, altrimenti pericolosi anche per la disidratazione soprattutto con questo caldo. Bere acqua al mattino prima di colazione e durante la mattinata lontano dai pasti permette alle urine di eliminare il glucosio in eccesso. Così come avviene nel pomeriggio ma possibilmente sempre lontano dai pasti. Questa abitudine deve riguardare ovviamente solo chi non soffre di diabete che ha le prescrizioni mediche da seguire.

Ad un certo punto della giornata nonostante il caldo dovremmo smettere di bere o almeno cercare di farlo. Cosa non facile soprattutto con questo caldo che ci asseta. Eppure, continuare a bere prima di andare a letto significa rischiare di interrompere il sonno per andare in bagno. Della serie: tengo a bada la glicemia ma faccio delle notti insonni e poi alla mattina successiva al posto del bicchiere d’acqua servirebbe una doppia colazione per svegliarci.

Perché la glicemia è sempre più alta al mattino

Visto quindi quanto sia importante bere acqua soprattutto al mattino, la domanda potrebbe sorgere spontanea: perché la glicemia è così alta nelle prime ore della giornata?

La spiegazione è davvero semplice: è un fenomeno naturale ormonale del nostro organismo che scatta tra le 4 e le 8 del mattino. Come se la sala comandi del cervello ordinasse al corpo di prepararci al risveglio e quindi all’inizio di tutte le attività fisiche e mentali che abbisognano di zuccheri e quindi di energia.

