Ogni volta che ci sediamo a tavola per mangiare abbiamo l’occasione di fare delle scelte, che possono rivelarsi sane o dannose. Sgarrare ogni tanto, e quindi concedersi qui e la il lusso di mangiare cibi saporiti ma molto grassi, non ci creerà troppi danni. Al contrario farlo troppo spesso si potrebbe rivelare un problema. Le conseguenze di una dieta squilibrata sono difatti moltissime, e si evidenziano in diversi campi della nostra salute.

Le combinazioni vincenti

Se però, come dicevamo, riusciamo a limitare a rare occasioni il consumo di alimenti dannosi, potremmo ottenere dei grandi risultati. Soprattutto se, impegnandoci, scoprissimo i benefici che gli ingredienti della nostra dieta quotidiana conservano. Infatti, così facendo, potremmo sbizzarrirci a tavola creando combinazioni vincenti, ottime per la nostra salute.

Pochi sanno che questo abbinamento a tavola preserva il cuore e riduce i trigliceridi

Esistono effettivamente degli alimenti che, oltre a presentare singolarmente proprietà benefiche interessanti, quando sono uniti offrono un gusto e un sapore delizioso. A tal proposito oggi vogliamo proporne due, suggerendo una combinazione di sapore a dir poco straordinaria. In pochi sanno che questo abbinamento a tavola preserva il cuore e riduce i trigliceridi. Ci riferiamo allo yogurt greco bianco insaporito con una spolverata generosa di cannella. Infatti aggiungendo questa spezia fantastica allo yogurt, otterremo un doppio risultato. Scopriamo perché.

Da una parte la cannella protegge il muscolo cardiaco da diversi pericoli, in quanto inibisce il rilascio di acidi grassi. Oltre ad avere un ruolo nella riduzione dei trigliceridi. Dall’altra invece lo yogurt favorisce il ricambio della bile e contribuisce al riequilibrio del colesterolo. Capiamo dunque come l’unione di questi due alimenti si riveli una benedizione per il nostro fisico. Inoltre potremo anche permetterci di avere sempre a disposizione uno spuntino delizioso e dalla combinazione di sapori irresistibile. Spuntino ancora più goloso se si considera il caldo estivo.