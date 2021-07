La cucina italiana non ha eguali nel mondo. Tuttavia, a livello gastronomico, tra noi e molte altre culture c’è una grossa differenza. In Italia si usano poco le spezie e le erbe aromatiche. Più che altro utilizziamo le più comuni come basilico, origano e prezzemolo. Ma il mondo delle spezie è davvero grandissimo. In Oriente le usano quotidianamente. Oltre ad essere utili perché insaporiscono i piatti al posto del sale, hanno molte proprietà benefiche.

Scopriamone una.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Glicemia e digestione sotto controllo grazie alle straordinarie proprietà di questa erba aromatica

Parliamo dell’aneto. Si tratta di una pianta che somiglia al finocchio selvatico. Il suo gusto è un mix tra anice, finocchio e coriandolo.

Originario dell’India, l’aneto è onnipresente nella cucina asiatica. Compare spesso anche nei piatti del Nord Europa.

Utilizzi dell’aneto

Viene impiegato come ottimo insaporitore di zuppe, uova e pesce. Si sposa molto bene con formaggi, yogurt e sta benissimo anche con le verdure. Semplicemente divino sulle patate! Nell’Europa dell’Est viene spesso usato anche per aromatizzare i sottaceti.

Le innumerevoli proprietà dell’aneto

Fin dai tempi antichi, l’aneto veniva usato in ambito medico. Contiene, infatti, tanti antiossidanti come tannini, flavonoidi e terpenoidi, utili per mantenere in salute il sistema cardiocircolatorio e prevenire il rischio di malattie croniche. A livello di minerali, contiene inoltre buone quantità di fosforo, ferro, calcio, potassio, magnesio e manganese.

Ecco più nel dettaglio le benefiche proprietà dell’aneto:

stabilizza i valori della glicemia;

tiene a bada i livelli di trigliceridi e colesterolo;

aiuta a digerire;

ha effetto antispasmodico;

regola l’attività intestinale;

sgonfia e dona sollievo a chi soffre di crampi addominali o coliche;

è un buon diuretico;

combatte l’alitosi;

contrasta cellulite e ritenzione idrica;

allevia i dolori da ciclo mestruale.

È pertanto arrivato il momento di usare più spesso questa spezia in cucina! Glicemia e digestione sotto controllo grazie alle straordinarie proprietà di questa erba aromatica.

La sera, prima di andare a dormire, può essere molto utile sorseggiare una tisana preparata con 1 cucchiaio di foglie secche o semi di aneto. Concilia il sonno, aiuta a digerire, disintossica e riduce il classico gonfiore serale alla pancia.

Curiosità

In epoca medioevale l’aneto veniva usato per fermare il singhiozzo.

Approfondimento

Pochi sanno che questa profumatissima erba aromatica aiuta ad aumentare i livelli di magnesio