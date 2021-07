L’estate regala a chi soffre di artrite, la possibilità di fare una nuotata al mare o in piscina, senza forzare le articolazioni. Una perfetta occasione di fare attività fisica, senza sollecitare le ginocchia, godendo del sole. Infatti, l’artrite causa forti dolori, che dipendono dall’infiammazione cronica delle articolazioni.

Esistono diverse forme e tipi di questa malattia, che può comparire per numerose cause e fattori. Per capire la terapia medica adeguata, bisogna sempre rivolgersi ad uno specialista. Il tipo di percorso si concorderà in base al livello di capacità motoria e gravità del paziente. Oltre specifici medicinali, l’alimentazione può aiutare. In più, sembra che eliminare determinati alimenti, potrebbe contribuire a ridurre i sintomi dolorosi.

Infatti, pochi sanno che questi sono alimenti comuni da evitare per chi soffre di artrite, secondo alcuni studi.

Zuccheri

In particolare sembrerebbe che gli zuccheri aggiunti siano sconsigliati per chi soffre di artrite reumatoide. Quindi da consumare in quantità molto limitata caramelle, bibite dolci, alcune salse e gelati. Nel 2015 un sondaggio, con diversi campioni, rivelò come l’uso di soda con zucchero e dolci, può peggiorare i sintomi. I soggetti dichiararono che spinaci e mirtilli, migliorano alcuni sintomi.

Carni e cotture

Secondo una ricerca, se mangiamo troppa carne rossa o lavorata, potrebbe peggiore le infiammazioni. Alimenti animali altamente proteici fritti, grigliati e scottati, margarina, patatine fritte, contribuiscono a creare maggiormente infiammazioni.

Cibo raffinato e trattato

Rientrano nella lista nera cibi dei fast food, molto elaborati e qualche prodotto da forno. La maggior parte contiene zuccheri aggiunti e conservanti, potenzialmente dannosi per i sintomi.

Sale e alcol

In generale, utilizzare poco sale per cucinare è importante, farne abuso, fa male. Anche nel caso soggetti di artrite, può essere un fattore di rischio. L’artrite infiammatoria esclude l’uso dell’alcol, meglio consumarlo in forma ridotta o eliminarlo completamente. Uno studio recente, collega l’aumento dei danni con l’assunzione di alcolici.

Pochi sanno che questi sono alimenti comuni da evitare per chi soffre di artrite, ma è consigliabile consumarli senza eccessi.