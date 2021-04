Che l’origano sia, tra le varie piante aromatiche, una delle più amate ed apprezzate, lo si sa, e anche noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo parlato in più occasioni. D’altra parte, ha un gusto molto gradevole ed è una spezia estremamente versatile. Si sposa con tantissimi piatti, soprattutto con quelli a base di pomodoro. Non a caso ne mettiamo sempre una spolverata sulla pizza, sulle bruschette, sulle fettine di carne alla pizzaiola… Ma sta benissimo anche su dei semplicissimi spaghetti al sugo.

In altri articoli su ProiezionidiBorsa è possibile trovare utili suggerimenti su come coltivarlo e sulle sue fantastiche proprietà.

Se lo coltiviamo nel nostro orticello o in un vaso sul terrazzo, abbiamo anche visto come farlo essiccare. Ma esistono anche altri sistemi. Stiamo infatti per mostrare il sistema più semplice per essiccare questa pianta aromatica amatissima utilizzando l’elettrodomestico che tutti abbiamo in casa e che accendiamo molto spesso.

Essiccare l’origano nel forno

Se si vuole far essiccare l’origano ad esempio in pieno inverno, quando non lo si può mettere al sole, possiamo utilizzare il forno. Ecco come si deve procedere:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) accendere il forno alla temperatura il più possibile bassa;

b) su una teglia da forno (meglio se rivestita con l’apposita carta da forno), disporre i rametti di origano cercando di mantenerli ben distanziati tra loro. Attenzione: bisogna crearne un solo strato;

c) posizionare la teglia nel forno già caldo;

d) non chiudere lo sportello del forno ma tenerlo semi aperto;

e) ogni 5 minuti controllare il grado di essiccazione di rametti e foglioline.

Come capire il momento giusto in cui l’essiccazione dell’origano in forno è conclusa

Potremo ritenere l’operazione conclusa e ben riuscita quando, prendendo una fogliolina di origano, questa si spezzerà con facilità semplicemente schiacciandola tra le dita.

Conservazione

Ora che abbiamo visto qual è il sistema più semplice per essiccare questa pianta aromatica amatissima utilizzando l’elettrodomestico che tutti abbiamo in casa e che accendiamo molto spesso, è importante anche saperla conservare al meglio.

L’origano essiccato in forno si mantiene bene in barattoli di vetro a chiusura ermetica.