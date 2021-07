Si teme molto che il nostro corpo subisca l’aggressione di un tumore, ma si ignora che l’incidenza che le malattie cardiovascolari hanno sulla mortalità. Soltanto nel nostro Paese sono ben oltre 45mila i decessi per infarto, ictus e altre patologie a carico dell’apparato cardiovascolare. E l’ipercolesterolemia è sicuramente fra i principali disturbi cronici che affligge un numero sempre crescente di pazienti anche particolarmente giovani. E non bisogna certo superare i 40 anni per riscontrare livelli già molto alti di colesterolo LDL e di trigliceridi nel sangue.

Fortunatamente nei casi più gravi e ai pazienti con ipercolesterolemia per dimezzare i valori del colesterolo cattivo bastano 2 iniezioni all’anno di questi farmaci.

Quando si superano i 200 mg/dl di colesterolo totale si potrebbero sviluppare aterosclerosi e patologie cardiache a causa dell’ispessimento delle arterie. Dal momento che i depositi di grasso nei vasi ne restringono il lume la circolazione del sangue diventa difficoltosa. Ciò provoca affaticamento del miocardio ed espone al rischio di trombi, arresto cardiaco e ictus. Ma cambiando alcune abitudini di vita, moderando la quantità di cibo e anticipando l’orario in cui consumare i pasti principali si ottengono risultati straordinari. D’altronde, sembrerà paradossale ma davvero “È sorprendente di quanto può abbassare il colesterolo cattivo chi si abitua a non mangiare oltre quest’ora”.

Per dimezzare i valori del colesterolo cattivo bastano 2 iniezioni all’anno di questi farmaci

Sul New England Journal of Medicine sono apparsi i risultati di due studi relativi all’efficacia di alcuni farmaci a lunga durata sull’ipercolesterolemia. La ricerca ha coinvolto pazienti con livelli di colesterolo LDL molto alti e che già presentavano un rilevante restringimento delle arterie. Inoltre tali pazienti non avevano tratto giovamento dalle precedenti terapie farmacologiche che solitamente si somministrano per contrastare l’ipercolesterolemia.

Sono state sufficienti due sole iniezioni di questi farmaci a lunga durata per veder diminuire del 50% i valori del colesterolo LDL. Sebbene si tratti ancora di una terapia in corso di sperimentazione clinica, tali farmaci potrebbero dalla Gran Bretagna giungere in Italia ben presto. L’arrivo di questi nuovi farmaci potrebbe rivelarsi vincente nella lotta contro gli effetti negativi dell’ipercolesterolemia sulla salute cardiovascolare di migliaia di pazienti.

