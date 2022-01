Febbraio secondo l’immaginario comune è il mese degli innamorati. San Valentino è il periodo dell’anno in cui ognuno di noi attende con ansia di capire cosa riservino le stelle in amore. Le stelle potrebbero auspicare grosse novità in amore a ciascun segno zodiacale. Tuttavia, alcune coppie di segni zodiacali, prima di godere degli eventuali cambiamenti di febbraio, dovranno sudare in questi ultimi giorni di gennaio.

Conflitti e contraddizioni

L’ultima settimana di gennaio potrebbe riservare una serie di inaspettati conflitti di coppia per il Toro.

Le intese potrebbero rivelarsi complicate con l’Ariete. Potremmo avere serie difficoltà a tenere a bada il carattere fumantino del nostro partner. Per riuscirci dovremmo immedesimarci nei suoi panni.

Piedi di piombo anche in coppia con il Leone: siamo entrambi due inguaribili testardi. Paura e gelosia verso il partner potrebbero causare sofferti distacchi. Quindi meglio non rischiare e cercare di mantenere la calma in vista di un febbraio più propositivo.

Potremmo essere insofferenti anche in coppia con l’Acquario. Presi da differenti punti di vista sulle piccole noie della quotidianità, rischiamo di commettere un errore di cui potremmo pentirci nel corso dei prossimi giorni. Quindi, meglio riflettere bene sul da farsi e contare fino a 30 prima di cedere all’impulsività.

Gli ultimi giorni di gennaio potrebbero essere devastanti in amore e in coppia per i Toro e questi 2 segni zodiacali

Anche i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero vedersela brutta durante gli ultimi giorni di gennaio. Il mese in corso potrebbe non aver favorito il dialogo nella coppia: nervosismo e punti di vista opposti.

All’orizzonte potrebbe attenderci un’intesa complicata con il Leone. In coppia c’è tanta passione ma potremmo esser stanchi di incassare le assurde pretese e i modi di fare del nostro partner. Potremmo sentirci insicuri.

Intesa complicata anche con lo Scorpione. Potremmo avere due approcci differenti alla vita, in tal senso, se siamo ancora in tempo, meglio cambiare strada. Altrimenti, dovremmo cercare di evitare lo scontro e inutili liti.

Intesa tutt’altro che facile con i Pesci. Le diversità caratteriali potrebbero uscire allo scoperto. Se così fosse, dovremmo cercare di cavalcare l’entusiasmo che ci accomuna lasciandoci trasportare dagli eventi nella speranza di giorni migliori.

Divergenze inaspettate

Potrebbe soffrire gli ultimi scampoli di gennaio anche l’Acquario.

Più che amore, il mese in corso potrebbe aver portato o porterà un interessante gruzzoletto in banca. Gennaio in amore sarebbe partito in sordina e potrebbe proseguire decisamente sottotono.

In coppia potrebbero venire a galla le prime difficoltà con il Toro. Noi liberi e avventurieri, i nostri partner amanti del relax e del comfort più totale. Dovremmo cercare di scendere a compromessi per non rischiare di mandare tutto all’aria.

Grosse divergenze di coppia anche con il possessivo Scorpione. È un periodo in cui la gelosia del partner e la sua voglia di ingabbiarci potrebbe infastidirci particolarmente. Siamo poco pazienti, pertanto, piuttosto che prendere decisioni avventate di cui potremmo pentirci, meglio attendere periodi più floridi.

Dunque, meglio far attenzione poiché gli ultimi giorni di gennaio potrebbero essere devastanti in amore e in coppia per i Toro e questi 2 segni zodiacali.

