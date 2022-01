Alcuni uomini più di altri riescono a stupire e conquistare con poche mosse una donna. Questi, oltre ad essere dei moderni adulatori, spesso sono influenzati dal segno zodiacale. Caratteristiche, modi di fare e di agire, ascendenti, pianeti in continuo circolo: lo zodiaco influisce in maniera decisiva sulla nostra quotidianità. Quindi, anche semplici azioni di routine o giochi tra le parti nelle relazioni possono essere influenzati dall’astrologia. Pertanto, in base alle principali caratteristiche dei segni zodiacali, possiamo provare a inquadrare una modalità d’azione piuttosto che un’altra.

Eterni adulatori

In questa speciale griglia non possono mancare i nati sotto il segno dell’Ariete. Generalmente, sono persone autentiche, stimolanti e sincere. Fanno il possibile perché il partner si senta a proprio agio. Il riuscire a mettere una donna a proprio agio, durante un ipotetico primo appuntamento, gioca decisamente a loro favore. Quando conquistano una donna tendono a dare loro stessi, prendendo l’iniziativa e cercando una soluzione concreta alle possibili avversità. Sono i compagni ideali nelle situazioni difficili, perché riescono a prenderle di petto e guidare l’altra persona lungo le risoluzioni ideali. Pertanto, sono i partner che ci fanno sembrare facili anche i momenti più difficili della nostra quotidianità. Sono degli eterni adulatori, sempre presenti e disponibili. A patto che non intralciamo il loro senso di libertà.

Conquistare e stupire una donna sembra essere una banalità per gli uomini di questi segni zodiacali

Non potevano mancare i nati sotto il segno dei Gemelli. Razionali e ottimisti, sono caratterizzati da uno spiccato senso di orientamento, sanno come tranquillizzare l’altra persona e come risolvere le situazioni difficili. Generalmente tendono a stupire e conquistare la propria partner con la creatività: attraverso semplici e leggere chiacchierate o battute stimolanti e di spirito. Tuttavia, come abbiamo visto in questo articolo, il Gemelli è un conquistatore ma conquistarlo non è cosa facile. Solo lasciando che esso si innamori realmente di noi, possiamo trarne il meglio.

L’adulatore per eccellenza

Altro segno zodiacale adulatore è il Leone. Il re della foresta, giocando sul suo infinito carisma, punta a lasciare senza fiato la sua conquista. Conquistare e stupire sono due parole che vanno a braccetto nel suo vocabolario. I nati sotto il segno del Leone danno il massimo, senza mai eccedere o lasciare qualcosa in sospeso. Sono i maestri indiscussi dell’arte della conquista. Se sono realmente interessati, riescono con semplicità, magia ed eleganza a centrare il proprio obiettivo. Rispetto agli altri segni dello zodiaco, però, amano stare al centro dell’attenzione. Pertanto, il Leone necessita di una persona capace di stimolarlo di continuo nel corso della quotidianità.

Approfondimento

