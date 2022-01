La festa degli innamorati è nell’aria: ci attendono giorni frenetici alla ricerca del regalo perfetto da donare al nostro partner per il giorno di San Valentino. Dopo aver trascorso interi pomeriggi alla ricerca del regalo natalizio, l’idea di cercarne uno nuovo per onorare al meglio il giorno di San Valentino potrebbe non entusiasmarci. Ecco perché, per risolvere questo problema, possiamo lasciarci ispirare dal segno zodiacale del partner, alla ricerca del regalo perfetto.

Ecco cosa regalare al nostro partner a San Valentino secondo il suo segno zodiacale per andare sul sicuro

Pertanto, in base alle caratteristiche generali dei segni zodiacali, possiamo provare a delineare un regalo di San Valentino per i nostri partner.

Cominciamo dai segni di Fuoco.

L’Ariete ama tutto ciò che riguarda moda e bellezza. Potremmo regalare una splendida trousse alla donna o un set per la cura della barba all’uomo.

L’egocentrico Leone ama stare al centro dell’attenzione. Alla donna potremmo donare un vestito particolare in grado di risaltare le sue bellezze. Per l’uomo, invece, un profumo dall’aroma dolce ma intenso.

Il Sagittario è il segno dello zodiaco che ha sempre la valigia pronta. Una gita fuori porta in entrambi i casi è il regalo ideale.

Segni di Terra

Il Toro è amante delle comodità, per cui alla donna potremmo regalare qualcosa che la faccia sentire coccolata come una giornata in una spa. Mentre potremmo pensare a un weekend romantico per l’uomo, a patto che non sia lui a guidare.

La Vergine non ama particolarmente i regali. Apprezza il pensiero se fatto con il cuore. Sia l’uomo che la donna potrebbero apprezzare anche un libro o un gioiello particolare.

Al pragmatico Capricorno dovremmo regalare qualcosa di pratico, ma che sia comunque di buona qualità. Potremmo far colpo con una borsa, un portafoglio o un portachiavi in pelle in entrambi i casi.

Segni di Aria

Il Gemelli, donna o uomo che sia, va stupito. In entrambi i casi possiamo donare qualcosa da indossare: un gioiello o un orologio di valore.

La Bilancia è un segno legato alla tradizione. La donna apprezza i regali semplici ma d’effetto: un mazzo di rose rosse o una scatola di cioccolatini. Con l’uomo non sfigureremo mai donando un pensiero fai da te fatto con amore.

Il sognatore Acquario ama essere sorpreso e non è di troppe pretese. Andiamo sul sicuro regalando qualcosa che stimoli la sua creatività. L’ideale in entrambi i casi potrebbe essere un puzzle da montare con la nostra foto preferita.

Segni di Acqua

Il segno romantico per eccellenza è il Cancro. Potremmo organizzare per il nostro partner una cena ad hoc in casa a lume di candela e profumati petali di rosa.

Altro romanticone è lo Scorpione. Il regalo deve stupire i nostri partner. Potremmo organizzare una breve fuga romantica in una capitale europea.

Anche i Pesci sono degli instancabili romanticoni. Qualunque pensiero poco importa, purché sia fatto con amore: possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con peluche, foto ricordo, o golosi cioccolatini.

