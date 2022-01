Nettuno favorisce l’Acquario, ma questi 2 segni zodiacali potrebbero ritrovarsi con un bel gruzzoletto in banca dal 20 gennaio

Anno nuovo e nuove e interessanti previsioni dell’oroscopo. Le stelle e i pianeti continuano a regalarci sorprese. Gennaio non è soltanto il mese degli Acquario, anzi, ci sono importanti novità per almeno altri 2 segni zodiacali. Dunque, questo inizio anno potrebbe portare soldi e un carico di buoni auspici per molti di noi. Pe alcuni potrebbero arrivare grosse soddisfazioni in amore, per altri potrebbe gonfiarsi il conto in banca. E infatti, Nettuno favorisce l’Acquario, ma anche questi 2 segni zodiacali potrebbero ritrovarsi con un bel gruzzoletto in banca dal 20 gennaio.

Il re del mese

Come anticipato, Nettuno protegge i nati sotto il segno dell’Acquario. Nello specifico questo pianeta ci guarda le spalle dall’influenza degli altri pianeti. Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto denaro. E infatti, potremmo ritrovarci con un bel gruzzoletto da parte prima dell’inizio del prossimo mese. Ovviamente, dovremo stare attenti a non sperperare più del dovuto e a non cedere alle spese superflue. La tentazione di fare grandi acquisti è alle porte: saldi, visite culturali e prenotazioni di viaggi. Tuttavia sul lavoro dobbiamo cercare di uscire dal loop delle feste. Siamo leggermente demotivati, ci sembra tutto ancor più lento e troppo faticoso. Ma non dobbiamo disperarci poiché nel corso dei giorni riusciremo a venire a capo di questa situazione, tornando più forti ed energici di prima.

La seconda parte del mese di gennaio sarà decisamente positiva anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Mercurio è dalla nostra parte e fa gonfiare il nostro portafoglio. Potrebbero arrivare grosse soddisfazioni sul lavoro e negli affari, finalmente vedremo realizzati i nostri progetti lavorativi. Sarà il momento giusto dell’anno per toglierci qualche sfizio, investendo in qualcosa che desideriamo da tempo. Entusiasmo e soddisfazioni in arrivo se siamo alle prese con studi o se abbiamo intrapreso da poco una nuova attività. Sarà un fine mese colmo di soddisfazioni e nuova forza, che sapremo utilizzare al meglio per agguantare in breve tempo e con il minimo sforzo ulteriori obiettivi.

Vincita all’orizzonte

Anche i nati sotto il segno della Vergine procedono verso una seconda parte di gennaio a mille all’ora. Dopo qualche esitazione di troppo negli affari infatti, le settimane in arrivo saranno il momento giusto per accelerare e portare a casa i risultati sperati. Punto caldo il lavoro, dove dobbiamo cercare di non pensare troppo agli imminenti impegni lavorativi. Anche perché guidati dalla nostra costante determinazione, riusciremo a venire a capo anche delle situazioni più scomode e complicate. In fondo, saremo protetti dalle stelle. La fine di gennaio potrebbe coincidere con spostamenti irrinunciabili in ambito lavorativo. Ma non arriveranno promozioni né variazioni di stipendio, bensì potrebbe arrivare una grossa e importante vincita.

Approfondimento

