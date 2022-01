I libri hanno una potenza comunicativa enorme. Possono far piangere, far ridere, e soprattutto riescono a far riflettere moltissimo.

Ci sono poi alcuni libri che con una storia semplice e pochi personaggi riescono comunque ad eccellere ed a tenere lo spettatore incollato alle pagine. Il libro di cui parliamo oggi ricade proprio sotto questa categoria. Si tratta forse di una delle migliori opere dello scorso secolo, scritta da un premio Nobel per la letteratura. Ecco, dunque, l’eccezionale libro scritto da un autore famosissimo che ci farà riflettere molto.

L’opera semplice ma potentissima

Chi è appassionato di letteratura conoscerà quasi di certo il nome di Thomas Mann. Si tratta di un autore tedesco, vissuto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, autore di alcuni dei migliori libri di sempre. La sua opera più importante è forse I Buddenbrook, che gli è valsa il premio Nobel nel 1929.

Oggi conosciamo un suo altro grandissimo libro, ovvero La montagna incantata. Quest’opera, pubblicata nel 1924, ha una trama molto semplice ma che riesce ad essere molto profonda. Ha richiesto molti anni per essere scritta, a causa della sua complessità e di alcune vicende che hanno rallentato la stesura.

La storia è ambientata qualche anno prima della prima guerra mondiale e il suo protagonista è un giovane ingegnere proveniente da Amburgo. All’inizio del libro, il protagonista fa visita a suo cugino, ricoverato in un sanatorio.

A quei tempi, i sanatori erano delle strutture generalmente situate in zone montane, dove le persone si trattenevano per lungo tempo a causa di malattie polmonari.

Il protagonista, proprio durante la visita al cugino malato di tubercolosi, scopre di soffrire anche lui di un problema polmonare. Per questa ragione, deve trattenersi a lungo nel sanatorio. In questo posto, il protagonista incontra tante persone, che avranno una grande influenza su di lui. Il libro prosegue, poi, con tante riflessioni profonde sulla vita e sul passare del tempo.

Quest’opera così impegnativa ha richiesto vari anni per essere scritta, data .

Insomma, si tratta di una storia di grande profondità, con la quale Thomas Mann tocca temi molto importanti. Il libro fu considerato quasi immediatamente uno dei lavori migliori mai scritti e sono state tanti gli studiosi che hanno cercato di capire meglio le idee espresse da Mann in La montagna incantata. Ancora oggi viene considerato uno dei più grandi libri di sempre ed è ancora studiato ed insegnato in molte scuole.

