Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere un gatto in caso regala un senso di piacere impagabile. Questo animale, infatti, riesce a dimostrare affetto e amore. E nonostante molti siano convinti che i gatti siano degli animali freddi e scostanti, le cose stanno in tutt’altro modo. Infatti, si tratta di un animale domestico che riesce a trasmettere un amore sconfinato se lo si prende nel modo giusto. Ma c’è un problema che riguarda i gatti. Per loro è facilissimo scappare, data l’abilità di passare in fessure piccole e strette. E non sempre riescono a ritrovare la strada di casa. Per farlo, però, c’è un piccolo trucco che potrebbe funzionare. Infatti, ecco perché i padroni dei gatti stanno lasciando questo oggetto fuori dalla porta della propria casa.

Come aiutare un gatto a ritrovare la strada di casa

Sicuramente, la fuga di un gatto rappresenta un momento di forte panico. Soprattutto se si vive in una grande città e se l’animale è abituato a stare principalmente in casa. C’è però un piccolo trucco che potrebbe aiutare. Infatti, in tantissimi, in questo genere di situazioni, mettono un po’ della lettiera del gatto fuori dalla porta di casa. Per l’animale, si tratta di un odore inconfondibile. Senza dimenticare, poi, che il gatto avrebbe la possibilità di sentirlo anche da una certa distanza, riuscendo così a seguirlo e a tornare a casa!

Ed ecco allora perché i padroni dei gatti stanno lasciando questo oggetto fuori dalla porta della propria casa! L’idea geniale potrebbe davvero essere fondamentale e aiutare il gatto a tornare a casa più facilmente!

Altri accorgimenti utili per assicurarsi che il micio torni a casa se dovesse scappare

Ci sono poi altri accorgimenti da adottare, che potrebbero essere davvero utili se mai il gatto dovesse scappare di casa. Uno di questi è sicuramente l’idea di mettere al suo collo una piccola targa, indicando il numero di telefono a cui chiamare se mai lo si dovesse trovare per strada. I consigli utili nel caso di smarrimento e il modo per dimostrare che quello è il proprio gatto, si possono trovare in questo articolo del nostro team.