I bambini e la scuola sono un mondo che preoccupa tantissimi genitori. Infatti, spesso si ha la paura che il bambino non riesca a seguire i ritmi e le regole che ci sono nell’istituto scolastico. E per tantissimi genitori, l’incontro con gli insegnanti rappresenta un momento di panico. E quando si sente che il bimbo non è attento e che ha voti bassi, è inevitabile che un adulto si preoccupi molto seriamente. Una condotta scolastica poco brillante, poi, è additata come negativa da tantissime persone. E un bambino che non si applica e che sembra essere poco interessato allo studio lo è ancor di più. Ma c’è da dire che se il figlio presenta queste particolarità tanto criticate, in realtà potrebbe essere un genio.

I geni del domani, ecco chi sono i bambini plusdotati

Negli ultimi anni si è sentito molto parlare di plusdotazione. Il fenomeno è spiegato nei particolari in questo documento redatto dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. Si evince come queste capacità cognitive avanzate siano molto difficili da riconoscere. Infatti, sono spesso confuse con atteggiamenti visti come negativi dalla società. Si parla, per esempio, di brutti voti a scuola, di distrazione durante le ore di lezione, di scarsa integrazione con i compagni di classe. Ma se il figlio presenta queste particolarità tanto criticate, in realtà potrebbe essere un genio! E, come spiega lo studio, i bambini che hanno un QI più elevato, potrebbero essere proprio quelli che non rispettano gli insegnanti, non si applicano o non consegnano i compiti nel tempo prestabilito.

Come si può riconoscere se nostro figlio è plusdotato?

Ovviamente, questo non significa che tutti i bambini che si comportano in questo modo siano plusdotati. A volte questo atteggiamento può avere altre spiegazioni. Ma, in alcuni casi, può appunto indicare un’intelligenza al di sopra della media in un ambito specifico, o in più settori. Per riconoscere questo tratto, bisogna cercare di analizzare i suoi tratti caratteriali. I bambini plusdotati, secondo l’Ordine degli Psicologi del Lazio, infatti, riescono a sviluppare interessi sin dall’infanzia in ambiti specifici. Inoltre, hanno un’altissima capacità di ragionare in modo astratto, presentano un’ottima memoria e sono perfezionisti. In più, potrebbero avere grandi difficoltà a integrarsi in gruppi di persone della loro età, presentare tratti di irritabilità molto forti, discutere delle regole che gli vengono imposte ed essere fortemente ribelli. Gli psicologi stanno sviluppando dei test appositi, perciò basterà consultare alcuni di questi (da fonti sicure, come quelle mediche) per capire se il bambino possiede questa caratteristica.

Approfondimento

