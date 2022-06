Trovare degli scarafaggi provoca orrore nella maggior parte delle persone. Questi animali hanno in effetti delle sembianze disgustose e, non molti lo sanno, potrebbero essere anche dannosi per la salute degli esseri umani. Per questo motivo è importante sbarazzarsene nel caso in cui si trovino nella propria casa.

In Italia gli scarafaggi più diffusi sono i seguenti: lo scarafaggio orientale o nero (grande circa 20 millimetri), la blattella germanica (grande circa 12 millimetri) la blatta americana, che può arrivare anche a 50 millimetri di lunghezza.

Un detto afferma che dove si vede uno scarafaggio ce ne potrebbero essere nascosti altri centinaia. Ed è proprio questo che fa orrore. Anche perché gli scarafaggi si riproducono molto rapidamente, partoriscono fino a quattro volte l’anno e depongono fino a 90 uova.

Questi parassiti possono trasmettere la salmonella, spore di muffa e allergie. Si dice che alcune razze siano in grado di trasmettere addirittura l’Epatite B, la tubercolosi e la poliomelite.

Gli scarafaggi potrebbero essere pericolosi per la salute, cosa fare se ne troviamo alcuni in casa e come eliminarli

Per sbarazzarsi degli scarafaggi non bisogna necessariamente ucciderli. Questi parassiti, per esempio, odiano l’alloro e l’erba gatta. Per scacciarli dalla propria casa, bisogna prima trovare il nido e poi spargervi l’erba elencata.

Per trovare il nido, di solito, bisogna cercare in cucina dove questi parassiti vengono attirati dal resto del cibo. Lì possono nascondersi in crepe e fessure. Ovviamente non c’è alcuna garanzia che gli scarafaggi non trovino il loro habitat in altre parti della casa, tipo il bagno, luogo decisamente più umido.

Se l’erba gatta e l’alloro non hanno aiutato, ma hanno semplicemente incoraggiato gli scarafaggi a spostarsi in altre parti della casa, allora bisognerà trovare un altro rimedio per impedire che si diffondano ulteriormente.

Il secondo metodo è mescolare il bicarbonato di sodio con lo zucchero in parti uguali e poi spargere il composto per tutta la casa. Lo zucchero attirerà i parassiti, mentre il bicarbonato produrrà dei gas letali nei corpi degli scarafaggi e li ucciderà.

Tra i rimedi casalinghi ce ne sono due che aiutano a liberare gli scarichi da questi animali. Questi rimedi non sono immediati, ma bisogna avere pazienza per qualche giorno, anche per qualche settimana.

Altri due rimedi per sbarazzarsene

Visto che gli scarafaggi potrebbero essere pericolosi per la salute, è importante trovare il rimedio giusto per liberare la propria casa da questi parassiti.

Se i rimedi casalinghi non aiutano, bisognerà utilizzare degli agenti chimici disponibili in commercio. In questo caso bisognerà prestare attenzione, però, alle donne incinte, ai bambini e agli anziani.

I pesticidi chimici possono essere polveri speciali, spray o trappole appiccicose dotate di determinati principi attrattivi.

L’ultimo importante metodo per liberarsi degli scarafaggi, se nemmeno gli agenti chimici in commercio sembrano servire, è chiamare un esperto della disinfestazione.

L’esperto predisporrà delle esche avvelenate, spesso in forma di gel. Gli scarafaggi mangeranno l’esca e in seguito moriranno.

Per uccidere le larve in modo permanente, viene disposto un altro veleno che ha un effetto a lungo termine.

I disinfestatori utilizzano sostanze chimiche e tossiche come il fipronil o il clorfenapir, ecco perché non bisognerebbe trovarsi in casa nel momento della disinfestazione.

Una curiosità bizzarra: gli scarafaggi sono cannibali, se il cibo dovesse scarseggiare, questi parassiti inizierebbero a mangiarsi tra di loro.

Dunque gli scarafaggi potrebbero essere pericolosi ma ecco cosa fare.

