Mantenere l’auto in perfette condizioni non solo è fondamentale per avere a disposizione sempre un veicolo efficiente ma anche per evitare successivi costose riparazione. Infatti, un’efficace attività di controllo preventivo permette di intervenire prontamente per tamponare possibili guasti che poi possono rivelarsi gravi.

Controllare il livello dell’acqua nella vaschetta del radiatore è una delle operazioni di manutenzione più importanti. Potrebbe accadere che durante uno di questi controlli si noti dell’olio nella vaschetta. Questo è il sintomo di due possibili guasti meccanici del motore dell’auto.

Il controllo del livello del liquido refrigerante nella vaschetta del radiatore è fondamentale specialmente d’estate. Infatti l’impianto di raffreddamento ha il compito di mantenere sotto controllo la temperatura del motore. Ecco perché la vaschetta dell’impianto deve essere sempre piena fino al livello indicato.

Può accadere che durante un controllo si noti in questa vaschetta dell’olio che ovviamente non dovrebbe esserci. Questo è il sintomo di 2 possibili malfunzionamenti meccanici dell’auto che se non riparati in tempo potrebbero essere fatali per il motore.

Questi 2 comuni guasti all’auto potrebbero essere la causa della presenza di olio nella vaschetta del liquido del radiatore

Lo scambiatore acqua-olio potrebbe essere rotto e questo problema potrebbe essere una delle cause della presenza di liquido scuro nella vaschetta. La soluzione più semplice è quella della sua sostituzione. Ovviamente si dovrà ripulire anche la vaschetta del liquido refrigerante ed è consigliata la sostituzione del filtro dell’olio. Tra l’altro la vaschetta dovrebbe sempre essere pulita, ecco perché è consigliato lavarla regolarmente con una soluzione detergente che non danneggi la plastica.

Il danneggiamento della guarnizione della testata del motore, potrebbe essere l’altra causa di presenza dell’olio nella vaschetta del liquido refrigerante. Anche in questo caso intervenire prontamente potrebbe evitare problemi più grossi al motore dell’auto.

Comunque, indipendentemente dalla causa, quando si nota dell’olio nel liquido refrigerante conviene rivolgersi immediatamente ad un’officina. Questi 2 comuni guasti all’auto possono essere facilmente individuati e un meccanico esperto saprà come intervenire prontamente. Consapevole di questo problema, una persona che volesse comprare un’auto usata magari non recentissima, prima dell’acquisto potrebbe controllare la vaschetta del liquido refrigerante.

Attenzione a questo problema che potrebbe verificarsi mentre si frena

La diagnosi preventiva di problemi che un’auto può avere, può aiutare a risolvere il guasto in maniera semplice e poco costosa. Alle volte i malfunzionamenti si manifestano con dei segnali quasi irrilevanti. Per esempio un guidatore potrebbe avvertire una leggerissima vibrazione ogni volta che frena.

Occorre fare molta attenzione all’auto che vibra perché potrebbe avere un problema che può costare molti soldi senza un immediato intervento. Le cause potrebbero essere diverse e derivanti dall’impianto frenante. Anche in questo caso quando si avverte questo malfunzionamento, conviene rivolgersi immediatamente ad un’officina specializzata.

