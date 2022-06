Allontanare i piccioni dai propri balconi o dalle proprie finestre può diventare un’attività davvero sfibrante se non si riescono a trovare soluzioni definitive. Leggendo questo articolo si potranno imparare dei modi per allontanare i piccioni dal proprio balcone, senza danneggiarli.

Non c’è da meravigliarsi se i piccioni si sentono così a loro agio con noi umani. I piccioni di città, infatti, discendono dai piccioni delle rocce. Mentre prima si nascondevano nelle fessure delle rocce, oggi nidificano sui balconi e sui davanzali delle nostre città densamente popolate. Dopotutto il cibo non manca, sotto forma di rifiuti e il pane raffermo offerto dalle persone.

Sfortunatamente, però, gli escrementi di piccione sono spesso difficili da rimuovere, ed è per questo che molti proprietari di balconi vogliono scacciarli. Ma è più facile a dirsi che a farsi.

Ovviamente siamo contrari a qualsiasi metodo che porti alla morte dei piccioni, come il veleno, pasta repellente per uccelli o trappole. Infatti i consigli che daremo in questo articolo, se applicati, non faranno del male ai piccioni.

Modi per allontanare i piccioni dal proprio balcone prestando attenzione a non fare loro del male

Oltre ad un nuovo, veloce ed economico trucco per scacciare i volatili, uno dei metodi più efficaci per evitare che i piccioni sostino sui propri balconi è acquistare un enorme uccello finto, come un corvo, un gufo, perché la sua presenza dissuaderà i piccioni dall’insediarsi sul proprio balcone. La posizione dell’uccello finto, però, deve essere cambiata regolarmente, altrimenti i piccioni si accorgeranno che non sono uccelli veri.

Anche le turbine eoliche possono scacciare i piccioni, soprattutto se riflettono i raggi del sole, questo ai piccioni non piace. Si può ottenere lo stesso effetto appendendo dei CD graffiati a una corda. Spesso sono consigliate anche strisce di foglio di alluminio progettate per sbattere al vento. Ma questi si strappano rapidamente e finiscono come rifiuti nell’ambiente, quindi sono da sconsigliare.

Come scacciare i piccioni se hanno già fatto il nido e le uova?

Le uova dal nido dei piccioni si possono prelevare solo se l’embrione non si è ancora sviluppato. Quindi, appena ci si accorge che i piccioni iniziano a costruire un nido, si dovrebbero rimuovere bastoncini e ramoscelli per impedirne il completamento.

Se nelle uova, invece, si vede già un’ombra scura, significa che l’embrione si è già sviluppato. Bisogna aspettare che i piccioni si schiudano e volino, prima di rimuovere il nido.

L’ultima spiaggia per scacciarli è montare una rete

I piccioni sono creature abitudinarie e ad un certo punto nessun metodo potrà scacciarli facilmente. Se tutte le soluzioni precedenti hanno fallito, si sarà costretti a mettere una rete a maglia stretta sul balcone, in modo che gli animali non si impiglino e non si facciano male.

Si possono acquistare reti speciali per piccioni dalla ferramenta, ma anche online. Ovvio la rete non è bella da vedere, ma si può star certi che nessun piccione arriverà sul proprio balcone.

Lettura consigliata

Il nostro balcone sarà libero da quei fastidiosi piccioni grazie a una pianta deliziosa che moltissimi usano spesso in cucina