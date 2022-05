Di fronte a uno scarafaggio molti di noi perdono il proprio “cuor di leone”, assaliti dall’immenso disgusto intrappolato in un corpicino di massimo 3 centimetri. Per essere piccoli, quindi, gli scarafaggi esercitano un gran potere, mettendoci in fuga a gambe levate, con tanto di urli.

Purtroppo, però, questa scenetta potrebbe ripetersi con una certa frequenza, proprio perché l’estate è la loro stagione. Gli scarafaggi, infatti, vanno a nozze con il caldo e l’umidità, esattamente come altri insetti del periodo. Così inizia la nostra battaglia per eliminarli, anche se tenere lontane mosche e zanzare sarebbe, in confronto, quasi un gioco da ragazzi.

Nel dettaglio, per scarafaggi e blatte ci sarebbero tante soluzioni repellenti. Tuttavia, per non ricorrere ai classici DDT o additivi chimici, potremmo provarne due 100% naturali ed ecologici.

Conoscere il nemico

Prima di passare allo scontro sul campo potrebbe essere utile conoscere meglio i nostri nemici giurati. Innanzitutto, blatte e scarafaggi non sarebbero proprio la stessa, identica cosa. In comune avrebbero la famiglia di appartenenza, l’essere dei tipi notturni, l’essere attratti da qualsiasi resto organico, l’adorare il caldo e i luoghi umidi.

Poi, però, le blatte sono marroni, veloci, piccole, affusolate e dotate di un superpotere: la possibilità di volare. Al contrario, gli scarafaggi sarebbero neri, lenti, più grandi e grossi e senza alcun superpotere. Entrambi, comunque, possono far parte dei nostri peggiori incubi e per questo, alla prima avvisaglia, dovremmo armarci per debellarli.

2 metodi naturali per eliminare blatte e scarafaggi in casa e allontanare quelli che risalgono da tubature e scarichi

Il primo metodo naturale potrebbe essere utilizzato per tutte le stanze della casa, compresi balcone e giardino. In questo modo potremmo creare una sorta di barriera protettiva che renderà la nostra dimora inospitale per blatte e scarafaggi, impedendo prime o seconde visite.

Quello che dovremmo fare sarebbe creare un infuso con alcuni ingredienti i cui odori risulterebbero sgradevoli per questi insetti e cioè:

bucce di cetriolo, 100 grammi;

foglie di alloro fresco, 10 grandi;

olio essenziale di rosmarino, 10 gocce.

Per quanto riguarda il procedimento, come prima cosa dovremmo far sobbollire per 20 minuti le bucce di cetriolo e le foglie di alloro spezzettate in 2 litri d’acqua.

Dovremmo, poi, far raffreddare il composto, filtrarlo, versarlo in uno spruzzino e aggiungere l’olio essenziale di rosmarino. A questo punto potremmo irrorare ogni angolo e ogni ambiente dove abbiamo assistito al loro passaggio e/o da dove pensiamo possano entrare.

Scarichi e tubature

Passiamo, ora, al secondo dei 2 metodi naturali per eliminare blatte e scarafaggi in casa. Questi insetti, purtroppo, avrebbero innumerevoli punti d’accesso per invadere i nostri spazi e tra questi ci sarebbero proprio scarichi e tubature.

In questo caso potremmo preparare un altro infuso, sempre fatto con un ingrediente che per loro avrebbe un odore spiacevole: l’erba gatta. In una quantità pari a 100-150 grammi, dovremmo farla sobbollire per 20 minuti in 2 litri d’acqua.

Infine, ancora bollente, dovremmo versare l’intruglio direttamente all’interno di scarichi e tubature, ripetendo l’operazione a distanza di 2 giorni o all’occorrenza.

Lettura consigliata

Ecco un antiparassitario naturale per eliminare afidi, acari e altri insetti che infestano le piante, utile anche contro le formiche