Il caldo porta purtroppo non solo le zanzare, ma anche gli scarafaggi, di ogni sorta e colore. In comune, siano essi blatte che scarafaggi, però hanno una cosa: possono contaminare l’ambiente in cui viviamo. Non solo, perché, essendo attratti, oltre che dal calore, anche dal cibo, il rischio è che ci invadano coi loro escrementi pericolosi e nocivi! E se gli scarafaggi infestano la casa, se ne andranno con aglio, cetriolo e alloro.

Ci sono i vari disinfestanti, gli insetticidi, ma questi esseri viventi, sempre più robusti, alle volte ne sembrano immuni. Senza contare che, se in casa ci sono bambini o animali, spargere veleno ovunque può causare problemi di salute. Alla domanda quindi se gli scarafaggi infestano la casa? Se ne andranno con aglio, cetriolo e alloro è la risposta a dir poco sorprendente! A seguire, ecco una serie di suggerimenti salutari, ma efficaci per eliminare gli scarafaggi da casa.

Aglio, cetriolo e alloro, un mix esplosivo

Se abbiamo intravisto qualcuno di questi insetti e le loro pericolose antenne aggirarsi per la casa, ecco che basterà semplicemente prendere:

– Aglio

– Cetriolo

– Alloro

Unirli e frullarli in un mixer. Fare delle palline, tipo quelle di naftalina e posizionarle nei punti di passaggio degli infestanti. Vedrete che se ne andranno. Ma non solo, perché se la vostra zona è a rischio invasione, prendete le palline e inseritele in sacchettini fatti di nylon o di Domopak e lasciateli nelle zone strategiche.

I gatti sono nostri alleati

Se in casa abbiamo un micetto e, per coccolarlo, le piantine di erba gatta, basterà prendere queste foglie e bollirle. Aggiungiamo anche in po’ di aglio, formiamo una soluzione che inseriremo in uno spruzzino e il gioco è fatto. Basterà spruzzare il nostro mix contro gli scarafaggi e verso le zone di passaggio ed elimineremo il problema!

Si possono anche addolcire gli scarafaggi

Gli scarafaggi infestano la casa? Se ne andranno con aglio, cetriolo e alloro, ma non solo. Perché un altro rimedio valido, salutare ed economico è quello con zucchero e bicarbonato. Mescoliamoli assieme in un vasetto o un recipiente e cospargiamo le zone di invasione. Tenete pronto l’aspirapolvere, perché blatte e scarafaggi, attirati dallo zucchero, mangeranno il nostro veleno casalingo e moriranno poco dopo! Ancora una volta i rimedi della nonna vincono sull’invasore esterno!